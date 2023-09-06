طيران الإمارات و«يونايتد» توسعان «شراكة الرمز» لتغطي 9 وجهات في المكسيك

أعلنت طيران الإمارات، أمس، عن توسيع شراكة الرمز، المبرمة مع «يونايتد»، لتغطي تسع وجهات في المكسيك. وتتيح هذه الخطوة لعملاء طيران الإمارات، الوصول إلى ثماني وجهات جديدة في تلك الدولة، بالإضافة إلى العاصمة، مكسيكو سيتي التي تخدمها الناقلة برحلات يومية عبر برشلونة.

وتغطي شبكة الرمز المشترك بين طيران الإمارات و«يونايتد» حالياً مجموعة من المدن في الولايات المتحدة، وأصبحت المكسيك، الآن أول دولة خارج الولايات المتحدة تضاف إلى الشبكة المتنامية.

وتتيح شراكة الرمز المشترك للعملاء، مزيداً من المرونة والخيارات مع رحلات ربط سلسة، ما يسمح للمسافرين على رحلات طيران الإمارات إلى شيكاغو أو هيوستن، مواصلة رحلاتهم بعد ذلك إلى وجهات ترفيهية في المكسيك. وتضم النقاط المكسيكية الجديدة كلاً من: (كانكون، وكوزوميل، ومونتيري، وبويرتو فالارتا، وغوادالاخارا، وسان خوسيه، ديل كابو ليون، وغواناخواتو، وكويريتارو).

وبالإضافة إلى ذلك، توفر شراكة الرمز أيضاً مزيداً من المرونة في ما يتعلق بمواعيد الرحلات. ويتوفر لعملاء طيران الإمارات الذين يسافرون إلى مكسيكو سيتي، مزيداً من الخيارات، حيث يمكنهم إما السفر إلى العاصمة المكسيكية على رحلات طيران الإمارات اليومية من دبي مع التوقف في برشلونة، أو حجز رحلة رمز مشترك إلى مكسيكو سيتي بدلاً من ذلك. كما يتيح توسيع شبكة الرمز المشترك للعملاء الذين يسافرون من النقاط التسع في المكسيك، السفر إلى وجهات على شبكة خطوط طيران الإمارات، عبر شيكاغو أو هيوستن.

وتتوفر التذاكر إلى وجهات الرمز المشترك في المكسيك، للسفر اعتباراً من 14 سبتمبر الجاري.

ومن المتوقع أن تحظى شبكة الوجهات المكسيكية الموسعة حديثاً، والمتاحة الآن لعملاء طيران الإمارات، بشعبية كبيرة بين العملاء في الشرق الأوسط والهند وجنوب إفريقيا.