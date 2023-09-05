مركز دبي المالي العالمي يستكمل تخريج الدفعة الأولى من برنامج "مُسّرع أعمال الميتافيرس"

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن تخريج 10 شركات ناشئة إقليمية وعالمية ضمن الدفعة الأولى لبرنامج "مُسّرع أعمال الميتافيرس"، "البرنامج" الذي أطلقه المركز تماشياً مع أهداف اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي بدبي، بهدف تسريع وتيرة الجهود والمساعي لتعزيز مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً في مجال الميتافيرس.

يأتي ذلك عقب إطلاق "منصة الميتافيرس" التابعة لمركز دبي المالي العالمي في وقت سابق من العام الجاري، تماشياً مع "استراتيجية دبي للميتافيرس" الرامية إلى رفع المساهمة الإجمالية لقطاعات الميتافيرس إلى 4 مليارات دولار في اقتصاد الإمارة بحلول عام 2030، إضافة إلى استقطاب 1000 شركة مُتخصصة في مجال البلوك تشين والميتافيرس بما يدعم خلق 40 ألف وظيفة افتراضية.

وكان "برنامج مسرع أعمال الميتافيرس" المبادرة الأولى التي يتم إطلاقها ضمن مجموعة من المبادرات المنضوية تحت "منصة الميتافيرس" التابعة للمركز، والذي استقطب أكثر من 160 طلب مشاركة من دولة الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والهند وفرنسا مع التركيز بشكل رئيسي على قطاعات الميتافيرس، والذكاء الاصطناعي، والويب 3، والواقع المعزز/ الواقع الافتراضي، والبلوك تشين.

وانضم إلى الدفعة الأولى من "برنامج مسرع أعمال الميتافيرس"، المدعوم من شركاء البرنامج: شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، و"دي بي وورلد"، و"داوفيرس كابيتال" - 10 شركات ناشئة واعدة في 5 يونيو 2023 وأعقب ذلك مشاركتهم في 3 أشهر من الورش التدريبية المكثفة.

وبدعم من شبكة تضم أكثر من 60 شريكاً في مجال تعزيز بيئة العمل ضمن مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، يهدف "برنامج مُسّرع أعمال الميتافيرس" أيضاً إلى زيادة فرص الاستثمار عبر بناء مجتمع من المبدعين ورفدهم بالمهارات الفنية والشخصية في مجال الميتافيرس.

وبهذه المناسبة، قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي: "اعتمدت اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي بدبي في وقت سابق من هذا العام ‘منصة الميتافيرس’ التابعة لمركز دبي المالي العالمي ليصبح المركز بذلك أول جهة حكومية على مستوى العالم تطلق مركزاً متكاملاً للميتافيرس. وقد بدأ برنامج ‘مُسّرع أعمال الميتافيرس’ يؤتي ثماره ضمن إطار هذه المبادرة بتلقيه أكثر من 160 طلب مشاركة وتخرّج 10 شركات ناشئة ودعم شبكة تضم أكثر من 60 شريكاً في مجال تعزيز بيئة العمل، وهو أمر مشجع سيُلهم الآخرين للانضمام إلينا لنسهم معاً في تعزيز مسيرة النمو".

تم تخريج الدفعة الأولى خلال يوم العرض التجريبي للبرنامج في "إنوفيشن هب"، حيث قام رواد الأعمال الموهوبين بعرض ابتكاراتهم أمام مجموعة من كبار أصحاب رأس المال المخاطر والمستثمرين الملائكة وقادة القطاع في المنطقة.