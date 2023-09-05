4 خطوات لتقديم طلب التسجيل في ضريبة الشركات عبر «إمارات تاكس»

جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الخاصة المقيمة في دولة الإمارات، للمبادرة بالتسجيل في ضريبة الشركات تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) في شأن الضريبة على الشركات والأعمال الذي يُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد الأول من يونيو 2023.

وأكدت الهيئة أهمية الإسراع بالتسجيل في ضريبة الشركات خصوصاً بالنسبة للأعمال المُشار إليها ذات الشخصيات الاعتبارية الخاضعة للضريبة التي بدأت سنتها المالية فعلياً في شهر يونيو الماضي.

وكانت الهيئة أطلقت في شهر يناير 2023 مرحلة «التسجيل المُبكِّر لضريبة الشركات» عبر منصة «إمارات تاكس»، وأتاحت التسجيل لبعض الفئات من الخاضعين للضريبة، كما فتحت الهيئة في شهر مايو الماضي باب التسجيل في ضريبة الشركات للشركات المساهمة العامة والشركات الخاصة المقيمة في الدولة، وأكدت أنها ستحرص على منح الخاضعين للضريبة متسعاً من الوقت للتسجيل والوفاء بالتزاماتهم القانونية، وسيتم منح الأولوية للخاضعين للضريبة الذين بدأت السنة المالية الخاصة بأعمالهم في الأول من يونيو 2023، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تسهيل إجراءات التسجيل.

وأكدت «الاتحادية للضرائب» أن التسجيل متاح عبر منصة «إمارات تاكس» على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ويمكن إتمام إجراءات التسجيل في ضريبة الشركات من خلال أربع خطوات رئيسة تتميز بالسهولة والوضوح وتستغرق نحو 30 دقيقة. وأشارت إلى أن الموقع الإلكتروني للهيئة يُتيح مقطع فيديو يتضمن شرحاً وافياً لخطوات التسجيل عبر منصة «إمارات تاكس» التي تم تصميمها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بهدف تيسير عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات الدورية وسداد الضرائب المستحقة بأسهل وأسرع الطرق لكل المستخدمين.

فبالنسبة للمُسجَّلين لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية، يقوم الخاضع لضريبة الشركات بالدخول على حسابه عبر منصة «إمارات تاكس»، ثم يقوم بتحديد الشخص الخاضع للضريبة من قائمة الأشخاص الخاضعين للضريبة، ثم يقوم باستكمال طلب التسجيل في ضريبة الشركات وتقديم المستندات المطلوبة، وبعد الموافقة على طلب التسجيل يمكنه الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.

وأوضحت أنه بالنسبة للخاضعين لضريبة الشركات غير المسجلين لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية، يتعين عليهم إنشاء ملف تعريف مُستخدِم جديد، ويُمكن للمستخدمين الجُدد الوصول إلى منصة «إمارات تاكس»، وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام مُعرِّف البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم يمكن استكمال التسجيل من خلال إنشاء حساب الشخص الخاضع للضريبة، وتحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، وإتمام طلب التسجيل.

وأكدت الهيئة ضرورة تحري الدقة في إدخال المعلومات المطلوبة وتقديم المُستندات الداعمة المُحدَّثة بشكل صحيح مع طلب التسجيل إلكترونياً، مشيرة إلى أن التسجيل لضريبة الشركات بالنسبة للشخص القانوني يتطلب تحميل مجموعة من المستندات المختلفة، وتشمل: الرخصة التجارية، وبطاقة الهوية الإماراتية، وجواز سفر الشخص المفوض بالتوقيع، وإثبات تفويض المُخوَّل بالتوقيع.

وأشارت إلى أنه يجب تحديد نسب المُساهمة وفقاً للملكية الفعلية للمساهمين عند تعبئة نموذج طلب التسجيل، ويجب أن يكون تاريخ التأسيس مطابقاً لتاريخ بدء الشركة المنصوص عليه في عقد التأسيس، كما يجب التحقق من الفترة الضريبية المذكورة للشركة.

وأوضحت الهيئة أنه يتعين على الكيانات التي ترغب في تشكيل مجموعة ضريبية التسجيل بشكل منفصل والحصول على رقم ضريبي أولاً، ثم التقدم بطلب لتشكيل مجموعة ضريبية في وقت لاحق تعلن عنه الهيئة.