«ديوا» تدشن 7 محطات نقل رئيسة «جهد 132 كيلوفولت»

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» خلال النصف الأول من العام الجاري، سبع محطات نقل رئيسة جديدة «جهد 132 كيلوفولت»، إضافة إلى كابلات نقل أرضية بطول 36 كيلومتراً، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز اعتمادية وتوافرية نظام نقل الطاقة في دبي، وتعزيز ورفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء. وأفادت الهيئة بأن تنفيذ وتدشين المشروعات في مناطق الجداف، الحبية الرابعة، الرقة، ميناء جبل علي، مرسى دبي، اليفرة، وجبل علي الثانية، تطلب أكثر من 6.8 ملايين ساعة عمل آمنة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «كلفة محطات النقل الجديدة (جهد 132 كيلوفولت) بقدرة تحويلية 1050 ميغافولت أمبير، بلغت أكثر من 962 مليون درهم باستخدام أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة عالمياً».

وأضاف: «نلتزم بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي مدينة عالمية رائدة في النمو والازدهار، وعنواناً للبنى التحتية عالمية المستوى المتطورة والمرنة، والخدمات النوعية المبتكرة المتوافقة مع أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، بما يلبي متطلبات خطط التنمية الشاملة المستدامة، وأهداف خطة دبي الحضرية 2040، كما نحرص على مواكبة المسار التنموي المتصاعد وزيادة الطلب في دبي، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة مفضلة في العالم للعيش والعمل والزيارة».

وأشار الطاير إلى أن القيمة الإجمالية لمشروعات شبكة نقل الكهرباء «قيد الإنشاء» في الهيئة تزيد على 4.2 مليارات درهم، لافتاً إلى أن اعتماد الهيئة على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الذكية والممارسات المبتكرة في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية، أسهم في تحقيق نسبة 100% في اعتمادية وتوافرية نظام نقل الطاقة في دبي وتحقيق الهيئة أفضل أداء بين المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم.

بدوره، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة، المهندس حسين لوتاه: «بلغ العدد الإجمالي لمحطات النقل في مختلف أرجاء دبي 368 محطة مع نهاية النصف الأول 2023 تنقسم إلى محطات نقل رئيسة (جهد 400 كيلوفولت) وعددها 27 محطة، ومحطات نقل رئيسة (جهد 132 كيلوفولت) وعددها 341 محطة، وهناك 25 محطة (جهد 132 كيلوفولت) قيد الإنشاء».