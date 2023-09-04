نصائح لتعزيز العلاقة بين المالك والمستأجر

وضع موقع «بيوت دوت كوم» العقاري، نصائح عدة للحفاظ على العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تضمن راحة للطرفين على المدى البعيد، وزيادة احتمالية تجديد عقد الإيجار عند الحاجة.

وأوضح الموقع في تقرير له أن هذه النصائح تساعد في تقليل عناء التنقل المستمر للمستأجر، ومساعدة المالك في تجنب الخسائر التي قد تحدث في حال قرر المستأجر الخروج من العقار قبل نهاية العقد.

1- الوضوح

أشار موقع «بيوت» إلى أهمية أن يوصل المالك كل متطلباته للمستأجر بشكل واضح وصريح وفي وقت مسبق، سواء كان هذا التواصل مباشراً أو من خلال وكيل عقاري. كما من الأفضل أن يحدد المالك بكل وضوح جميع التزامات المستأجر المترتبة على العقد. وبهذه الطريقة سيكون لدى المستأجرين فكرة واضحة عن متطلبات المالك، ما سيقلل بالتأكيد من فرصة حدوث أي نزاعات مستقبلاً.

2- البقاء على تواصل

يُعدّ التواصل من أهم الأمور التي تضمن علاقة جيدة بين المالك والمستأجر، إذ يجب أن يكون المستأجر على دراية كاملة بكل أرقام وبيانات الاتصال الخاصة بالمالك في جميع الأوقات، في حال كان المالك يدير العقار بنفسه، ويساعد ذلك في التعامل مع أي مشكلات في الصيانة أو ظهور مشكلات قانونية قد تطرأ بشكل عاجل وطارئ.

3- حل المشكلات على الفور

يجب حل المشكلات الطارئة في أسرع وقت ممكن، مثل الإصلاحات في المبنى، أو تسريبات الماء بسرعة فائقة، إذ سيؤدي ذلك إلى إيصال فكرة للمستأجر بأن المالك يشعر بالقلق إزاء راحة وأمان المقيمين في عقاره.

4- احترام خصوصية المستأجر

يجب احترام وقت فراغ المستأجر وجدول أعماله وراحته في حال كان المالك أو المقاول بحاجة إلى الوصول إلى العقار، من أجل القيام ببعض أعمال الصيانة التي لا يمكن تأجيلها، فضلاً عن ضرورة ترتيب مواعيد الصيانة مع المستأجر في الأوقات المناسبة له وإخباره مقدماً بكل أعمال الصيانة في العقار.

5- المرونة

يُعدّ إيجاد مستأجر جيد أمراً صعباً للغاية، فمن الأفضل أن يقوم المالك بمساعدتهم على البقاء في عقاره لفترة أطول، فالتوصل إلى حلول وسطية على المدى البعيد، أمر سيشجع المستأجرين على تجديد عقد الإيجار.