«e-tron GT» من «أودي».. تجسيد للتنقل الكهربائي بأعلى مستويات الأناقة

صمم الصانع الألماني العريق «أودي»، سيارة «e-tron GT» من أجل المستقبل، حيث يعتبر شكلها الخارجي مرادفاً للتصميم الفاخر للسيارات، كما أنها تقدم أداءً فائقاً لا مثيل له، وتجسّد التنقل الكهربائي بأعلى مستويات الأناقة.

وتحتل السيارة مكانة خاصة بفضل مفهومها المستدام، إذ لا تقدم السيارة الجديدة الاستدامة عبر مفهوم القيادة فحسب، بل إن عمليات الإنتاج بالكامل في مصنع «بولينغر هوفه» تستخدم الطاقة المحايدة للكربون. وأفادت «أودي» بأن بطارية «الليثيوم» المدمجة بشكل مسطح في الهيكل السفلي للسيارة، التي تصل قدرتها إلى 800 فولت، تساعد على الوصول بالسيارة إلى أعلى مستوى من الأداء أثناء الشحن والقيادة.

وأشارت إلى أنه في ظل وجود نظام استرجاع الطاقة المتطوّر الذي تشتهر به «أودي»، يمكن للسيارة بلوغ مدى يصل إلى 488 كيلومتراً، وفقاً لمقاييس WLTP العالمية.

وإضافة إلى نظام القيادة الكهربائي، يضمن نظام الدفع الرباعي توزيع القدرة بشكل مناسب على الإطارات الأربعة للسيارة، فعند وصول العزم لدرجة مناسبة، يتم التركيز على نقل القدرة إلى الإطارات الأمامية.

ويُعدّ التصميم الرياضي للمقاعد أبرز سمات هذا الطراز، إذ يوفر راحة مثالية لجميع الركاب. وتم التركيز على مقعد السائق بشكل خاص، حيث تم تزويده بمساحة مدمجة لدعم الرأس، فضلاً عن وسائد جانبية داعمة.