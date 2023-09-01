خطة لرفع طاقة مطار دبي باستثمارات تصل إلى 10 مليارات درهم

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث، إن المؤسسة تخطط لإجراء تجديدات بقيمة ستة مليارات درهم إلى 10 مليارات درهم في مطار دبي الدولي، موضحاً أن ذلك يتضمن إجراء تحسينات على مباني المسافرين، وزيادة مساحات التنقل في المطار، فضلاً عن زيادة عدد مكاتب تسجيل الوصول لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وأضاف غريفيث في تصريحات صحافية أمس، أن الاستراتيجية تهدف أيضاً إلى الاستثمار في التقنيات الحديثة لتوسيع طاقة المطار الاستيعابية وتحسين تجربة السفر لضيوف المطار.

وبيّن غريفيث، أن «تلك الخطة ستعمل على زيادة سعة المطار على مدى السنوات الـ10 إلى الـ15 المقبلة حتى يصل المطار الأكثر ازدحاماً في العالم إلى أقصى طاقته الاستيعابية، وبعد ذلك ستتوسع العمليات إلى المركز الثاني في دبي - مطار دبي وورلد سنترال (DWC)».

وتابع الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: «في حين أن مطار دبي الدولي يمكنه استيعاب ما يصل إلى 118-120 مليون مسافر، فإن (دبي ورلد سنترال) يتعامل حالياً مع ما يقرب من 26.5 مليون مسافر، مع إمكانية استيعاب 240 مليوناً بعد استكمال المرحلة الثانية من توسعة المطار».

وأكدت مؤسسة مطارات دبي أنها تستعد لفترة استثنائية نشطة حتى نهاية العام الجاري.

ولذلك عدّلت توقعاتها للعام الجاري لترتفع من 83.6 مليوناً إلى 85 مليون مسافر خلال العام الجاري.

وتتوقع المؤسسة أن تصل حركة المسافرين عبر مطار دبي خلال العام المقبل إلى أكثر من 88 مليون مسافر.

ويحتل مطار دبي الدولي المركز الأول في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

كما أظهرت بيانات لمؤسسة «سيريوم»، المتخصصة في أبحاث شركات الطيران والمطارات الدولية، أن شركات الطيران العاملة في مطار دبي الدولي أضافت أكثر من 2.55 مليون مقعد مجدول إضافي على الرحلات المغادرة (نحو 5.1 ملايين في الاتجاهين) خلال الربع الثالث من العام الجاري.

يُذكر أن التقرير السنوي للمجلس العالمي للمطارات كشف أن مطار دبي الدولي حافظ على مركزه الأول بوصفه أكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، خلال العام الماضي، وذلك للعام التاسع على التوالي، بعد أن سجل نمواً بنسبة 127% في أعداد المسافرين ليصل إلى 66 مليون مسافر في 2022.

انتعاش كبير

شهد مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري انتعاشاً كبيراً في حركة السفر، حيث تجاوزت حركة المسافرين خلال تلك الفترة مستويات ما قبل جائحة «كوفيدـ19» في عام 2019، مع استقبال المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، 41.6 مليون مسافر.