غرفة تجارة دبي تستعرض مزايا «منصة قطاعات الأعمال»

نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أخيراً، ندوة توعية إلكترونية لممثلي مجموعات ومجالس الأعمال حول المزايا التنافسية المتنوعة التي توفرها ضمن «منصة قطاعات الأعمال» التي أطلقتها بداية العام الجاري، وذلك لتحسين أداء وكفاءة ونشاطات مجموعات ومجالس الأعمال.

وتضم المنصة مجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات التخصصية الاستثنائية، وتقدم باقة مبتكرة من الخدمات النوعية المصممة خصيصاً لتمكين مجموعات ومجالس الأعمال، وتلبية احتياجاتهم ودعم نشاطاتهم، وتعزيز فاعلية وكفاءة أعمالهم وتحقيق أهدافهم.

مجالس الأعمال

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً حيوياً في ازدهار بيئة الأعمال في إمارة دبي، إذ تعمل على ضمان تمثيل جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتسهم في الحوار المتبادل مع الهيئات الحكومية، ومناقشة السياسات والتشريعات، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاعاتها».

وأضاف: «تشكل منصة قطاعات الأعمال إحدى المبادرات النوعية الذكية التي تسهل علينا توفير كل الأدوات والوسائل التي تحتاجها مجموعات ومجالس الأعمال لتحقيق أهدافها، وتعزيز مساهمتها في تنمية اقتصاد دبي».

خدمات استثنائية

وتضم المنصة خدمات استثنائية، منها مكتبة رقمية ثرية للقوانين والتشريعات ذات الصلة، إذ تتيح لمجموعات ومجالس الأعمال فرصة تقديم الملاحظات والاقتراحات والتوصيات بخصوص التشريعات والقوانين واللوائح التنظيمية، كما توفر خدمات إلكترونية للترخيص والتجديد لتوفير الوقت والجهود وتبسيط الإجراءات.

وتوفر المنصة كذلك أدلة إرشادية تحتاجها مجموعات ومجالس الأعمال للتأسيس وإدارة نشاطها بفاعلية، إضافة إلى إمكانية حجز القاعات وغرف الاجتماعات والفعاليات في مقر غرف دبي إلكترونياً ومجاناً للمجموعات والمجالس.

كما توفر مجموعة برامج تدريبية متخصصة ترسخ التواجد الرقمي والذكي لمجموعات ومجالس الأعمال، وتحليل البيانات والتكنولوجيا وكيفية تنظيم فعاليات ناجحة، إضافة إلى توفير دعم إداري متكامل لتنسيق وتلبية متطلبات مجموعات ومجالس الأعمال.

حلول سحابية

وتوفر المنصة كذلك حلولاً سحابية متقدمة توفرها «زوهو» الشريك الاستراتيجي للغرفة، تشمل أكثر من 40 من الحلول السحابية الشاملة التي تستفيد منها مجموعات ومجالس الأعمال، مثل خدمات إدارة علاقات المتعاملين والمبيعات والعضوية والتمويل والعمليات والتسويق.

واستعرض ممثلو «زوهو» خلال ندوة التوعية الإلكترونية الإرشادات والتوجيهات حول استخدام منصة التحول الرقمي لتمكين مجموعات الأعمال من تشغيل وتطوير عملياتها بالكامل ضمن البيئة السحابية.

وتتيح المنصة لمجموعات ومجالس الأعمال إمكانية إضافة تعليقاتهم وتوصياتهم إلكترونياً على التشريعات والقوانين والسياسات واللوائح المتاحة على المنصة، ما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ويسرع آلية التواصل بينهم، كما تسهم في توفير الكثير من الوقت والجهد، وتعزز آلية التواصل بين الغرفة والقطاع الخاص الذي تمثله مجموعات ومجالس الأعمال، ما يرسخ دور الغرفة كممثل وصوت لمجتمع الأعمال.