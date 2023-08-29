«أبوظبي الأول»: 76% نسبة الإماراتيات من بين الكوادر الوظيفية المواطنة في 2022

رفعت الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، التهاني لقيادة دولة الإمارات، ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي تحتفل به دولة الإمارات العام الجاري تحت شعار «نتشارك للغد»، بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2023 عاماً للاستدامة.

وأشادت الرستماني في يوم المرأة الإماراتية بزميلاتها الإماراتيات في بنك أبوظبي الأول، اللاتي بلغت نسبتهن من بين الكوادر الوظيفية الإماراتية 76% في عام 2022، إذ بلغ عددهن 1228 موظفة، تشارك كل منهن بدور محوري في ترسيخ مكانة المجموعة كمؤسسة وطنية وإقليمية وعالمية تهدف إلى المساهمة ببناء مستقبل واعد وتحقيق نمو مستدام.

وأكدت الرستماني أن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية ما هو إلا نتيجة للدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة، وإتاحة كل الفرص لإنجاحها والاستثمار في قدراتها في مختلف المجالات وشتى القطاعات حتى انتقلت بخطوات متسارعة من مرحلة التمكين إلى مرحلة التنافسية العالمية، بتصدرها العديد من المؤشرات الدولية الخاصة بملف المرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً.

ولفتت الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها القيادة منذ قيام الاتحاد، وسعيها لتمكين المرأة الإماراتية، ومنحها فرصاً متساوية في التعليم والتدريب والعمل، وتشجيعها على المشاركة الفاعلة في كل مناحي الحياة. وقالت: «من خلال هذه الرؤية تمكنت المرأة الإماراتية من الانطلاق نحو آفاق جديدة، لتصبح اليوم محل تقدير العالم بما تضطلع به من دور بارز في بناء المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني».

وأضافت الرستماني أن «دور المرأة الإماراتية لم يقتصر على توظيف إمكاناتها في مختلف القطاعات والمجالات، بل ارتقى كذلك لتوليها العديد من المناصب القيادية المرموقة، لتسهم بشكل فاعل في مسيرة البناء والتنمية الشاملة، حيث نرى اليوم نماذج ملهمة لنساء يتربعن على قمة التفوق والتميز ضمن القطاعين العام والخاص، فضلاً عن دورهن الأساسي كأمهات وقدوات للأجيال المقبلة».