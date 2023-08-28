الإماراتيات يشكلن 84% من قوى «ديوا» النسائية

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الموظفات الإماراتيات يشكلن نسبة 84% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير: «نستذكر في يوم المرأة الإماراتية التاسع، مسيرة تمكين وإعلاء شأن المرأة التي أطلقها المغفور له، الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتواصلها توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، لدعم تطوير قدرات وطاقات المرأة الإماراتية، وإطلاق العنان لإبداعاتها وإمكاناتها، لتبقى شريكة فاعلة في رفعة الوطن وازدهاره».

وأضاف: «ندرك في الهيئة المسؤولية التي تقع على عاتقنا لتوفير كل الفرص والأدوات للارتقاء بمشاركة المرأة الإماراتية في مشروعات الهيئة وبرامجها الهادفة إلى تحقيق استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي».

وتابع الطاير: «تعتبر الهيئة من المؤسسات الوطنية الداعمة للمرأة في قطاع الطاقة، لاسيما الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة. وتركز الهيئة على تمكين المرأة بدايةً من المناصب القيادية وصولاً إلى الوظائف الفنية، ما جعلها أنموذجاً للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في داخل الدولة وخارجها».

وقال: «نوفر بيئة عمل إيجابية وسعيدة للموظفات، داعمة لتنمية مهاراتهن الشخصية والحياتية، ليتسنى لهن إثبات جدارتهن وبناء أسر متماسكة ومترابطة وسعيدة. وقد وصل عدد موظفات الهيئة إلى 1936 موظفة، يعملن في جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 734 موظفة في القطاع الهندسي والفني، فيما تشغل 422 موظفة مناصب قيادية في الهيئة. وتشكل الموظفات الإماراتيات نسبة 84% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة».

قيادات نسائية في «ديوا»

قالت نائب الرئيس - الموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، مريم المطيوعي: «تلعب الموظفة الإماراتية في الهيئة دوراً رئيساً في التطور المؤسسي، وما وصلت إليه الهيئة بهذا الشأن، وتواصل الإسهام بشكل هادف في تحقيق رؤية الهيئة، وفقاً لتوجيهات القيادة، إذ ارتقت إلى مناصب قيادية في مجالات العمل الفنية وغير الفنية، كما تولت قيادة مسارات مبتكرة في مجالات العمل، وأثبتت ريادتها في مجالات البحث».

من جانبها، قالت رئيسة اللجنة النسائية - هيئة كهرباء ومياه دبي، فاطمة محمد الجوكر: «نثمّن المتابعة الحثيثة التي توليها القيادة العليا في الهيئة لأعمال اللجنة النسائية، ودعمها لأداء دورها ومهامها على أكمل وجه، وضمان مواصلة توفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة في الهيئة تساعد المرأة العاملة على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية، ومواصلة رحلة الإنجازات التي تعزز ريادة وتميز الهيئة محلياً ودولياً، وتسهم في بناء أسر مترابطة ومتلاحمة، ومجتمع قوي ومتماسك».

من جهتها، قالت رئيسة مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي نائبة مدير في مركز الابتكار، المهندسة عائشة الرميثي: «نفخر بالقفزات النوعية التي تحققها الهيئة في مجال توسيع مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الهندسي والفني، ونحرص على استثمار الفرص المثالية التي توفرها الهيئة في مجالات التدريب وتنمية الخبرات، والاستفادة من أحدث التقنيات الإحلالية لترسيخ الدور الجوهري للمرأة الإماراتية في تولي زمام القيادة في قطاعي الطاقة والمياه».

أما مديرة إدارة مركز الابتكار في الهيئة، الدكتورة عائشة النعيمي، فقالت: «أثمر تبني الهيئة برامج ومبادرات تتيح للمرأة الإماراتية إطلاق العنان لمواهبها وقدراتها على الابتكار والإبداع، تبوؤ باقة واسعة من نخبة الموظفات الإماراتيات في الهيئة مكانة عالمية مرموقة، بوصفهن دعامة أساسية للمساعي الوطنية والعالمية الهادفة إلى حشد جهود الجميع لرسم ملامح المستقبل المشرق والمستدام».

إلى ذلك، قالت نائب رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، عائشة عبدالله العسم: «تحرص اللجنة على توفير كل السبل اللازمة لصقل خبرات موظفات الهيئة الإماراتيات وتنمية معارفهن، ما يسهم في تعزيز إسهاماتهن المشهودة في قطاع الطاقة، وتحفيز دورهن الفعال في دفع عجلة العمل المناخي، وتسريع التحول الأخضر، لتبقى المرأة الإماراتية أنموذجاً مشرّفاً للشريك المؤثر في بناء الوطن وصنع الأجيال».

من جهتها، قالت نائب الرئيس - تدشين شبكات النقل في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندسة هيفاء بوسمرة: «توفر الهيئة التدريب النظري والعملي والدعم المستمرين لموظفاتها الإماراتيات، ليتسنى لهن مواصلة تنمية مهاراتهن وخبراتهن، إضافة إلى إتاحة الفرص أمامهن لمواصلة التعليم ونيل أرقى الشهادات الجامعية داخل دولة الإمارات وخارجها، وتشجيعهن على الابتكار والإبداع ومواكبة أحدث التقنيات، وترسيخ مشاركتهن الفاعلة في استشراف وصنع المستقبل المستدام».