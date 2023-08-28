«دبي كوميرسيتي» تطلق خدمة لدمج العمليات اللوجستية للشركات بـ «بلوك تشين»

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، المشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» و«وصل العقارية»، عن إطلاق خدمة «لوجي ـ فلو» لدمج العمليات اللوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة بتقنية «بلوك تشين»، بما يُسهم في خفض التكاليف على الشركات، وتعزيز مرونة وكفاءة عملياتها اللوجستية عموماً وعمليات التجارة الرقمية بشكل خاص.

يأتي ذلك بما ينسجم مع مستهدفات «دبي كوميرسيتي» الرامية إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الرقمي، ودعم مختلف الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل في دبي، ومسيرة التحوّل الرقمي للإمارة، وذلك عبر توفير منظومة رقمية فريدة تعزز من عمليات الشركات ودعمها في تسهيل مزاولة الأعمال، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة (بلوك تشين) للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعتمد «لوجي - فلو» الآمنة والقابلة للقياس على نظام الدفع حسب الاستخدام وفقاً لحجم التعاملات، وذلك مع خدمات دعم على مدار الساعة دون نفقات مرتبطة بخدمات وصيانة تكنولوجيا المعلومات، وشفافية كاملة خلال كامل مراحل الطلب من الإنشاء إلى التسليم.

وقال نائب رئيس أول - إدارة الممتلكات وسلسلة التوريد، عبدالرحمن شاهين: «تأتي هذه الخطوة استجابة لبعض التحديات التي قد تواجه الشركات في مختلف مراحل عمليات التجارة الإلكترونية، لاسيما خلال مرحلة التأسيس، من بينها تكاليف إنشاء منصة (بلوك تشين) خاصة بالشركة، والتكاليف السنوية لتشغيل البنية التحتية لهذه المنصات، بسبب طبيعة أنظمتها على مدار الساعة، وهو ما قد ينعكس على العائد بحسب حجم التعاملات، إضافة إلى توافر الكفاءات المتخصصة بهذه التقنيات على مستوى السوق».

وأضاف: «من شأن هذه المنصة توفير حل متميز يساعد على تمكين عمليات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والمساهمة بشكل مباشر في تعزيز تطور قطاع التجارة الإلكترونية ونموه خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل التوقعات بأن تصل حصة مبيعات التجزئة للتجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 12.6% من إجمالي مبيعات تجارة التجزئة بحلول عام 2026».

يذكر أن «دبي كوميرسيتي» تعد جزءاً من سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة التي تأسست عام 2021 كجهة داعمة وممكّنة لعمليات عدد من المناطق الحرة، بما فيها المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون و«دبي كوميرسيتي».

وتسعى بشكل رئيس إلى تحقيق الاندماج بين جميع المناطق الاقتصادية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد، وبناء منظومة اقتصادية تخدم جميع القطاعات الاستراتيجية، وتسهم بتعزيز القدرات التنافسية في إمارة دبي.

«دبي كوميرسيتي»

تمتد «دبي كوميرسيتي» على مساحة 2.1 مليون قدم مربعة، وتم تطويرها بكلفة 3.2 مليارات درهم، لتقديم الدعم لشركات التجارة الرقمية الجديدة والحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. وتوفر «دبي كوميرسيتي» مجموعة من المكاتب الحديثة والمستودعات المتطورة، فضلاً عن خدمات «الميل الأخير» أو التوصيل إلى الوجهة النهائية.

وبفضل البنية التحتية العالمية المستوى، توفر المنطقة الحرة أيضاً مساحات مكتبية مرنة ومراكز قابلة للتطوير، بما يوفر خيارات متعددة للشركات العاملة في قطاع التجارة الرقمية.