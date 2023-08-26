حملة للتعريف بحقوق التجار وأصحاب البضائع في القطاع البحري

أطلقت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أمس، حملة «اعرف حقوقك» بهدف التعريف بحقوق المتعاملين من التجار وأصحاب البضائع المستفيدين في القطاع البحري، الذي يُعد أحد أهم محركات الاقتصاد في دبي.

وتُعد السلطة، الجهة الحكومية المسؤولة عن التنظيم والتنسيق والإشراف على جميع جوانب القطاع البحري في دبي، وتركز في جهودها على ضمان تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين على مستوى القطاع. وتُشكل حملة «اعرف حقوقك» الخاصة بالمتعاملين في القطاع البحري امتداداً لالتزام سلطة دبي البحرية تجاه المتعاملين، وتستمر على مدى الأشهر المقبلة.

وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية: «نهدف من خلال هذه الحملة الجديدة الخاصة بحماية حقوق المتعاملين في القطاع البحري إلى التأكيد على حقوق التجار وأصحاب البضائع، وتذكيرهم باستحقاقاتهم والحماية التي توفرها لهم منظومة دبي البحرية ذات المستوى العالمي».

وأضاف أن «توفير المعلومات الدقيقة والوافية للتجار وأصحاب البضائع المستفيدين، يمكّنهم من اتخاذ قرارات مدروسة تناسب مصالحهم. وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من إيماننا في سلطة دبي البحرية بدور أهمية سياسات وقوانين وأنظمة حماية المتعاملين باعتبارها أسساً راسخة لبناء الأعمال الناجحة. فعندما نعزز ثقة المتعاملين نمهد الطريق أمام المزيد من النمو والريادة للقطاع البحري في دبي».

وكجزء من الجهود الاستباقية لسلطة دبي البحرية، لن تتوقف مساعي حملتها الجديدة على تعريف المتعاملين بحقوقهم، وإنما ستعمل على رفع الوعي بالمنصات المتاحة لهم للتبليغ عن أي شكاوى أو تحديات لديهم، وتوفير كل السبل لتعزيز التواصل بين الهيئة الناظمة للقطاع البحري والأطراف المعنية.

وستتواصل سلطة دبي البحرية خلال الأشهر المقبلة بشكل مباشر مع أصحاب البضائع المستفيدين لتعريفهم بحقوقهم، بالإضافة إلى استضافة سلسلة من ورش العمل الافتراضية لاطلاع أصحاب البضائع المستفيدين وتزويدهم بشروح وتوضيحات وافية حول استحقاقاتهم.