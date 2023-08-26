14.3 مليار درهم عائدات الخدمات اللوجستية في موانئ دبي العالمية

سجلت مجموعة موانئ دبي العالمية أداء قوياً في قطاع الخدمات اللوجستية، الذي بلغت عائداته 3.9 مليارات دولار (نحو 14.3 مليار درهم) خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 2.9 مليار دولار (10.5 مليارات درهم) في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت أكثر من 36%.

وقالت المجموعة في تقريرها نصف السنوي، إن الخدمات اللوجستية تواصل تحقيق النمو، مشيرة إلى أنها ركزت على تعزيز تكامل العائدات وإضافة طاقات استيعابية جديدة، ما أدى إلى خلق فرص جديدة للأعمال.

وأوضحت المجموعة، أنها تهدف إلى تذليل العقبات عبر سلاسل التوريد وتحسين الاتصال في الممرات التجارية سريعة النمو، لافتة إلى أن الطلب سيتواصل على حلول سلاسل التوريد المخصصة، مع التحوّلات في طلبات أصحاب البضائع، ومؤكدة أنها تتمتع بوضعية جيدة في المجال للاستفادة من هذه التطورات.

وبينت أنها شهدت أداءً قوياً في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا بفضل الخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أن تركيزها سيستمر على تكامل العائدات في جذب متعاملين جدد.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالابتكار، فقد قمنا بتطوير منتجات جديدة مثل: (Cargoes Flow) و(DP World Trade Finance) و(Cargoes Logistics)، ما سيجعل التجارة أسهل لأصحاب البضائع، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن التزامها بناء منصات ذكية للحلول الفعّالة سيظل ثابتاً ومستمراً. وإلى جانب قطاع الخدمات اللوجستية، تشمل أعمال مجموعة «موانئ دبي العالمية» كلاً من الموانئ ومحطات الحاويات، إلى جانب الخدمات البحرية. يشار إلى أن مجموعة موانئ دبي العالمية أعلنت نمو إجمالي عائدات النصف الأول من عام 2023 بنسبة 13.9% على أساس معلن، لتبلغ 33.1 مليار درهم (9.037 مليارات دولار). وشهدت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً 7% لتصل إلى 9.6 مليارات درهم (2.611 مليار دولار)، مع تحقيق هامش أرباح معدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 28.9%. وفي النصف الأول من عام 2023، قامت المجموعة بمناولة 39.9 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على أساس إجمالي، وشهدت الكميات الإجمالية لمناولة الحاويات ارتفاعاً بنسبة 0.9% على أساس سنوي مُعلن، وبنسبة 3.1% على أساس المقارنة المثلية.