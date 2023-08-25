غرف دبي توفر 72.2 ألف لتر مياه خلال عام

أعلنت غرف دبي توفير ما مجموعه 72 ألفاً و239 لتراً من المياه، أي ما يعادل 3822 عبوة مياه من سعة خمسة غالونات، خلال الفترة الممتدة من يونيو 2022 حتى يونيو 2023، وذلك ضمن مشاركتها الفعالة في مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة.

وتعتبر «دبي تبادر» للاستدامة مبادرةً أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، التي تستهدف توعية مختلف شرائح المجتمع بأهمية الحفاظ على مواردنا الطبيعية، وإلهامهم لإحداث التغيير المطلوب لبعض الممارسات الخطأ، والتي تؤدي إلى أضرار بالغة في البيئة المحيطة. وأفادت غرف دبي بأنها اتخذت من خلال «مركز أخلاقيات الأعمال» التابع لها، مجموعة من الإجراءات لتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة ضمن مقرها الرئيس، ويشمل ذلك التخلي عن عبوات المياه البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتركيب فلاتر مياه، فضلاً عن تزويد الموظفين بقوارير قابلة لإعادة التعبئة.

كما ركّبت غرف دبي 23 وحدة من موزعات المياه المفلترة، وأوصلتها بمصادر مياه الشرب من هيئة كهرباء ومياه دبي في جميع الطوابق، لتقليل استخدام العبوات البلاستيكية، ما يعكس جهود الغرف كنموذج يحتذى للقطاع الخاص في تبني ممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة. وأوضحت غرف دبي أن هذه التدابير تندرج ضمن إطار مساعيها الدائمة لتحفيز الممارسات المسؤولة والمستدامة، وزيادة الوعي بأهمية التغيرات الصغيرة في العادات اليومية، وما تحققه من تأثير إيجابي كبير في البيئة والمجتمع والصحة. وتهدف مبادرة «دبي تبادر للاستدامة» إلى الحدّ من نفايات عبوات المياه البلاستيكية أحادية الاستخدام في المدينة، وذلك عبر تشجيع الأفراد على استخدام عبوات المياه القابلة لإعادة التعبئة، وإتاحة الوصول إلى مياه الشرب المجانية والآمنة، من خلال تركيب واستخدام محطات المياه في جميع أنحاء دبي، وتشكيل ثقافة بيئية عامة، عبر زيادة الوعي بقضايا الاستدامة وبدائل البلاستيك.