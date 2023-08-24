50 مليار دولار حجم التبادل التجاري المتوقع مع أفريقيا خلال سنوات

كشف حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة عن تواجد أكثر من 45 ألف شركة أفريقية بدولة الإمارات منوها إلى اهتمام الدولة بتطوير حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان الأفريقية في ظل توقعات بأن يرتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وأفريقيا بنسبة 30% ليصل إلى ما يقارب 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكد ابن سالم على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في دبي حول الحملة الترويجية الرسمية للمعرض التجاري الأفريقي المقرر عقده في جمهورية مصر العربية نوفمبر المقبل أن دولة الإمارات الأولى عربيا في حجم الاستثمارات في القارة الأفريقية وتعد أكبر نقطة عبور لتجارة العديد من بلدان أفريقيا.

وأوضح أن أنشطة قطاع الأعمال مع قارة أفريقيا شهدت نمواً ملحوظاً منوها إلى أن أكثر من 30 بعثة تجارية إماراتية زارت أفريقيا من عام 2022 حتى أغسطس الجاري وتنظيم أكثر من 150 فعالية مشتركة مع أفريقيا في الجانبين ممثلة في مؤتمرات ومنتديات أعمال ولقاءات ثنائية تخص قطاع الاعمال إضافة إلى العشرات من الشركات المحلية ومنها شركة مصدر وموانئ دبي العالمية و التي تعمل في القارة بعدة قطاعات أهمها الطاقة والطاقة المتجددة، الزراعة، النقل والخدمات اللوجستية.

وأكد، حرص دولة الإمارات على دعم جهود التنمية والتطور في دول القارة الأفريقية، مشيراً إلى أنه في إطار تعزيز التعاون التجاري قامت أكثر من 30 بعثة تجارية إماراتية بزيارة أفريقيا من عام 2022 حتى أغسطس 2023، فضلاً عن تنظيم أكثر من 150 فعالية مشتركة مع قارة أفريقيا في دولة الإمارات وأفريقيا من مؤتمرات ومنتديات أعمال ولقاءات ثنائية تخص قطاع الأعمال.

وأضاف أن هناك العشرات من الشركات الإماراتية وأهمها شركة مصدر وموانئ دبي العالمية، التي تعمل في قارة أفريقيا بعدة قطاعات أهمها الطاقة والطاقة المتجددة، الزراعة، النقل والخدمات اللوجستية، في حين يوجد أكثر من 45 ألف شركة أفريقية تعمل في دولة الإمارات. وأكد أنه نظراً إلى تمتع دولة الإمارات بقدرات استثمارية وبموقع استراتيجي، فإنها يمكن أن تشكل ممراً لتجارة الترانزيت للصادرات والواردات الأفريقية من مختلف بلدان العالم وإليها، خصوصاً للقارة الآسيوية، حيث يمكن للجانبين بناء شراكة قوية في العديد من المجالات.

وحضر المؤتمر كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي لبنك التجارة البينية الأفريقية، Afreximbank، وخالد آل علي، المدير الإقليمي - الشرق الأوسط وأفريقيا، غرفة دبي العالمية، ووليد حارب الفلاحي، الرئيس التنفيذي لمركز الإمارات التجاري.

وقالت كانايو أواني، إن المعرض الأفريقي للتجارة البينية يشكل مبادرة رئيسية لدعم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ومنصة مهمة للتعريف بقدرات القارة الأفريقية في مجال التجارة والاستثمار، داعية القطاع الخاص الإماراتي للمشاركة في المعرض للتعرف على الفرص التي تزخر بها القارة. واستعرضت أواني المبادرات والبرامج الرئيسية التي يقدمها بنك الصادرات والواردات الأفريقي Afreximbank لتسهيل التجارة والاستثمار، مؤكدة أن القارة الأفريقية مؤهلة من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لتحول مهم في التجارة وإعادة تشكيل الأسواق في جميع أنحاء المنطقة وتعزيز الإنتاج في قطاعي التصنيع والخدمات. وسوف يحدث تحول جذري في البنية الاقتصادية لأفريقيا ويقلل من اعتماد أفريقيا على تصدير المواد الخام.

بدوره قال خالد آل علي إن قارة أفريقيا لا تشكل فقط المستقبل بالنسبة للعالم بل هي الحاضر الذي يزخر بالفرص العديدة، مشيراً إلى قيام غرف دبي منذ عدة سنوات بافتتاح مكاتب تمثيلية لها في دول القارة مع خطط لمواصلة التوسع في إضافة مكاتب أخرى لتعزيز توجه الشركات الإماراتية إلى الأسواق الأفريقية.

من جهته استعرض وليد حارب الفلاحي، الفرص المتاحة في أفريقيا وكيف يعمل مركز الإمارات التجاري كميسر للشركات الإماراتية التي تسعى إلى القيام بأعمال تجارية في أفريقيا، مؤكداً أهمية الأسواق الأفريقية وتمتعها بإمكانيات كبيرة لنمو الأعمال بها، معتبراً أن المعرض الأفريقي سيشكل فرصة سانحة للشركات الإماراتية لمعرفة القطاعات والفرص المتاحة في هذه الأسواق.

ويعتبر المعرض الأفريقي للتجارة البينية، أكبر معرض تجاري واستثماري في أفريقيا، ومنصة رئيسية للمستوردين والمصدرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من سوق واحدة تضم 1.4 مليار شخص أنشأتها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مع ناتج محلي إجمالي يزيد على 3.5 تريليونات دولار أمريكي.