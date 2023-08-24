شركة محاماة دولية تفتتح مقراً لها في «دبي المالي العالمي»

أعلن مركز دبي المالي العالمي، افتتاح «وايت آند كيس إل إل بي»، شركة المحاماة الدولية التي تعد من أكبر 10 شركات محاماة، من حيث الإيرادات على مستوى العالم، لمكاتبها الجديدة في مركز دبي المالي العالمي.

وأفاد المركز بأن انتقال «وايت آند كيس» إلى مقرها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، يسهم في تحقيق أهدافها المتمثلة في تبسيط سير العمل، وتحسين الأداء لتقديم حلول قانونية عالية الجودة مُصممة خصيصاً لتلبية متطلبات واحتياجات المتعاملين. كما يدعم المقر الجديد الذي يمتد على مساحة تبلغ 34 ألف قدم مربعة التوجه القائم على تلبية احتياجات الموظفين والمتعاملين على حد سواء.

وتم تزويد المكتب بحلول ذكية متقدمة، تضمن تحقيق أكبر قدر من المزايا التنافسية، عبر الاستفادة من تقنيات الاتصال المترابطة، إذ تتوزع مساحة المكتب الجديد على طابقين، في وقت تم فيه الحرص على تبني أفضل ممارسات الإدارة المُستدامة لتقليل البصمة البيئية لعمليات الشركة.

وقال الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط الشريك في فريق الشركات والدمج والاستحواذ في «وايت آند كيس»، عبدالواحد العلماء: «تعاونت (وايت آند كيس) على مدى عقود طويلة مع كثير من المؤسسات الحكومية والمتعاملين الدوليين في القطاعات الرئيسة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية. ويسرنا اليوم إطلاق فرص جديدة لتحقيق مزيد من الازدهار ضمن المنظومة البيئية لمركز دبي المالي العالمي، والاستمرار في توفير قيمة أكبر لشركائنا وعملائنا على حدٍّ سواء».

وأضاف: «ما لاشك فيه أن اختيارنا (إي سي دي بروكفيلد بليس) في مركز دبي المالي العالمي، ليكون مقراً لشركتنا، يعكس التزامنا تبني توجه أكثر استدامة مع ضمان الامتثال إلى نظام الإدارة البيئية المُتّبع في مكاتبنا في جميع أنحاء العالم».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري: «نبارك لـ(وايت آند كيس) الانتقال إلى مقرها الجديد، إذ يعد (دبي المالي العالمي) وجهة عالمية لمزودي الخدمات الاحترافية للوصول إلى المواهب وفرص النمو في الأسواق الإقليمية. ومن الدلالات المُبشرة أن نرى شركات المحاماة العالمية على غرار (وايت آند كيس) تواصل تعزيز مستويات إسهامها في دعم اقتصاد دبي، عبر الاستفادة من الفرص الكامنة والواعدة في أسواق المنطقة وبقية دول العالم».

وتعتبر «وايت آند كيس» شركة محاماة عالمية، تضم مجموعة من المحامين في 44 مكتباً في 30 دولة. وهي من بين أولى شركات المحاماة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.