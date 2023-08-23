«المركزي»: البنوك تُعيّن 2405 موظفين جدد خلال عام

كشف مصرف الإمارات المركزي أن البنوك العاملة في الدولة عينت 2405 موظفين جدد خلال عام واحد، كما عينت 423 موظفاً خلال شهر واحد، مدفوعة بالتطور الكبير الذي تشهده البنوك وتوسعاتها المرتقبة، ودعم عمليات التوطين في القطاع المصرفي، فيما ارتفع رصيد «المركزي» من الذهب إلى 16.8 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة تبلغ خمسة مليارات درهم وزيادة 42.3% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022.

أعداد الموظفين

وأظهرت إحصاءات حديثة أصدرها «المركزي» أن عدد الموظفين في بنوك الدولة ارتفع إلى 36 ألفاً و737 موظفاً في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 34 ألفاً و332 موظفاً في نهاية النصف الأول من عام 2022، بزيادة بلغت 2405 موظفين جدد خلال عام واحد، وبزيادة شهرية بلغت 423 موظفاً، بعد أن كان عددهم في نهاية مايو الماضي 36 ألفاً و314 موظفاً.

وأشارت الإحصاءات إلى أن معظم الموظفين الجدد تم تعيينهم في البنوك الوطنية التي استحوذت على نسب 84.5% من أعداد الموظفين الجدد، ليرتفع عدد موظفيها إلى 29 ألفاً و577 موظفاً في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 27 ألفاً و545 موظفاً في نهاية النصف الأول من عام 2022، بزيادة بلغت 2032 موظفاً.

كما ارتفع عدد موظفي البنوك الأجنبية إلى 7160 موظفاً في نهاية النصف الأول، مقابل 6787 موظفاً في نهاية النصف الأول من عام 2022 بزيادة بلغت 373 موظفاً.

ووفقاً لـ«المركزي»، فقد بلغ عدد فروع البنوك 565 فرعاً في نهاية النصف الأول من العام الجاري، من بينها 493 فرعاً للبنوك الوطنية، و72 فرعاً للبنوك الأجنبية. وبلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية في نهاية النصف الأول 68 وحدة، من بينها 47 وحدة تابعة للبنوك الوطنية، و21 وحدة تابعة للبنوك الأجنبية.

رصيد الودائع

من جانب آخر، بلغ رصيد الودائع بالعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي 468.6 مليار درهم في نهاية النصف الأول من 2023، مقابل 366.4 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2022، بزيادة قيمتها 102.2 مليار درهم تشكل نسبة زيادة تبلغ 28%.

وارتفع رصيد «المركزي» من الذهب إلى 16.8 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2023 مقابل 11.8 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2022، بزيادة تبلغ خمسة مليارات درهم ونسبة زيادة 42.3%.

• عدد موظفي البنوك ارتفع إلى 36 ألفاً و737 موظفاً نهاية النصف الأول من 2023.