ودائع المقيمين تسجل أعلى مستوى في تاريخها

كشفت إحصاءات حديثة لمصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية في بنوك الإمارات 290 مليار درهم خلال عام، لتصل إلى 2.382 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي 2023، مقابل 2.092 تريليون درهم في نهاية يونيو 2022، بنمو نسبته 13.9% على أساس سنوي.

وأوضحت الإحصاءات أن قيمة ودائع المقيمين التي بلغت 2.171 تريليون درهم في نهاية يونيو 2023، سجلت أعلى مستوى في تاريخها، مقابل 1.843 تريليون درهم في نهاية يونيو 2022، بارتفاع قيمته 328 مليار درهم ونمو سنوي نسبته 17.7%، مدعومة بالنشاط الاقتصادي الكبير، وارتفاع سعر الفائدة، وتنامي الثقة في النظام المصرفي.

ووفقاً للإحصاءات، فقد استحوذت ودائع القطاع الخاص على النسبة الكبرى من ودائع المقيمين بإجمالي 1.482 تريليون درهم، محققة نمواً سنوياً كبيراً بلغ 17.1% وبقيمة 217 مليار درهم، مقابل 1.265 تريليون درهم في يونيو 2022.

قروض «الخاص»

وكشف «المركزي» أن قيمة القروض التي قدمتها البنوك في الإمارات للقطاع الخاص، ارتفعت 59 مليار درهم خلال عام واحد، من 1.163 تريليون درهم إلى 1.222 تريليون درهم، بنسبة نمو سنوي بلغت 5.1%.

واستحوذ القطاع التجاري والصناعي على 826 مليار درهم بنسبة 67.6% من إجمالي هذه القروض، بينما حصل الأفراد على 395.8 مليار درهم بزيادة سنوية نسبتها 9.6%، وحصلت المؤسسات المالية غير المصرفية على بقية هذه القروض.

استثمارات البنوك

كما كشف «المركزي» أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة جاوزت حاجز 574 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية عن «المركزي»، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 18.1% لتصل إلى 574.3 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 486.4 مليار درهم في يونيو 2022، بزيادة تعادل 88 مليار درهم.

وبحسب «المركزي»، فقد ازدادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 2.8% مقابل 558.6 مليار درهم في مايو الماضي، بزيادة تعادل 15.7 مليار درهم خلال شهر واحد، بينما ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بمقدار 46.9 مليار درهم أو ما نسبته 8.9% مقارنة بنحو 527.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 46%، مع بلوغها 263.3 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 4.8% مقارنة بنحو 251.3 مليار درهم في مايو الماضي.ِ

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» نحو 43% من إجمالي الاستثمارات، مع بلوغها 248.5 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 1.4% مقابل 245.1 مليار درهم في مايو 2023.

بدورها، وصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 12.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 1.7% مقارنة بنحو 11.9 مليار درهم في مايو 2023، فيما ازدادت خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 2.54% مقابل 11.8 مليار درهم في ديسمبر 2022.

التحويلات المالية

إلى ذلك، ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية لأكثر من ثماني تريليونات درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت الإحصاءات أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت قيمتها 8.01 تريليونات درهم خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 33.3%، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 6.01 تريليونات درهم منفذة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وتوزعت التحويلات المنفذة بواقع 5.07 تريليونات درهم«تحويلات بين البنوك»، و2.938 تريليون درهم «تحويلات بين متعاملي البنوك».

مقاصة الشيكات

أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 613.3 مليار درهم موزعة على 10.8 ملايين شيك خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

كما أظهرت الإحصاءات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وصلت إلى 80.746 مليار درهم، وتضمنت 80.74 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و58 مليون درهم بالعملات المعدنية.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي إلى نحو 94.94 مليار درهم، وشملت 94.91 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية، و34.08 مليون درهم بالعملات المعدنية.

ولفت «المركزي» إلى ارتفاع الودائع النقدية إلى 668.2 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل 626 مليار درهم في يونيو 2022 بارتفاع قيمته 42 مليار درهم.