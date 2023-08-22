"طيران الإمارات": رحلة "نيس" هبطت بشكل طبيعي والسلامة أولوية قصوى

قال متحدث باسم شركة "طيران الإمارات" إن الرحلة "ئي كيه 77" من دبي إلى "نيس" يوم 18 أغسطس الجاري، هبطت بشكل طبيعي ونزل الركاب والطاقم من الطائرة بسلام.

وأضاف المتحدث في بيان أن المهندسين اكتشفوا عند هبوط الطائرة، بعض الأضرار في شريحة على الجناح الأيمن، مؤكداً خضوع الطائرة لتقييمٍ أشمل على الأرض.

وشدد المتحدث على أن "السلامة هي أولويتنا القصوى ولن يتم المساس أو التهاون بها قيد أنملة".