مركز بحوث «ديوا» يسجل براءة اختراع تدعم أنظمة تخزين الطاقة

سجل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، براءة اختراع جديدة عن سائل كيميائي يدعم أنظمة تخزين الطاقة ويعزز كفاءتها. ويحقق السائل المبتكر الثبات الحراري والكهروكيميائي، ما يجعله حلاً فعالاً وآمناً لعمليات أنظمة تخزين الطاقة، من أبرزها بطاريات «أيونات الليثيوم» وخلايا الوقود.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل على تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن دولة الإمارات تبادر دائماً لتكون في مقدمة دول العالم الساعية إلى صناعة مستقبل أكثر استدامة للبشرية من خلال الاستمرار في تنويع مصادر الطاقة مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة».

وأضاف: «أطلقنا عدداً من المبادرات والمشروعات لتنويع مصادر الطاقة وتخزينها، أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومشروع المحطة الكهرومائية في حتا، ومشروع الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، ومشروعان تجريبيان لتخزين الطاقة باستخدام أنظمة بطاريات الليثيوم-أيون، وأنظمة بطاريات الصوديوم الكبريتية لتخزين الطاقة، وتعد من أولى مشروعات تخزين الطاقة على مستوى المؤسسات الخدماتية في المنطقة».

وأكد الطاير أن «براءة الاختراع ترسخ مساعي الهيئة لضمان أمن واستدامة الطاقة وفق أعلى المعايير العالمية، وجهودها لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر».

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، المهندس وليد بن سلمان، إن «مجالات عمل المركز تتضمن الطاقة الشمسية، وتكامل الشبكة الذكية، وكفاءة الطاقة، والمياه، إضافة إلى تكنولوجيا الفضاء، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة».