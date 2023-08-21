424 مليار درهم ارتفاعاً في الأصول المصرفية خلال عام

كشف المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية لبنوك الدولة، شاملاً شهادات القبول المصرفية، بقيمة 424 مليار درهم خلال عام واحد، حيث ارتفع من 3.449 تريليونات درهم في نهاية شهر يونيو 2022، إلى 3.873 تريليونات درهم بنهاية يونيو 2023، بنسبة نمو بلغت 12.3%.

وأوضح «المركزي»، في إحصاءات أصدرها أمس، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع 78 مليار درهم خلال عام، حيث ارتفع من 1.866 تريليون درهم في نهاية يونيو 2022، إلى 1.944 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي. كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.9%، على أساس شهري، بقيمة 17 مليار درهم، حيث ارتفع من 1.927 تريليون درهم في نهاية شهر مايو الماضي، إلى 1.944 تريليون درهم بنهاية شهر يونيو الماضي، وهو ما أرجعه «المركزي» إلى ارتفاع نسبته 0.5% في الائتمان المحلي، وارتفاع نسبته 4.2% في الائتمان الأجنبي.

وعزا «المركزي»، ارتفاع الائتمان المحلي، إلى زيادات بنسبة 2.5%، و3.7%، و3.4% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام والمؤسسات المالية غير البنكية على التوالي، بينما انخفض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.6%.

وأشار التقرير إلى أن الودائع المصرفية ارتفعت بقيمة 291 مليار درهم خلال عام، حيث ارتفعت من 2.091 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022، إلى 2.382 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023.

وتجاوز إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، حاجز 592 مليار درهم، في نهاية يونيو الماضي وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصاءات المصرف المركزي.

وأوضحت الإحصاءات الصادرة، أمس أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 0.33%، من 590.19 مليار درهم خلال مايو الماضي، إلى 592.11 مليار درهم في نهاية يونيو 2023، بزيادة تعادل 1.9 مليار درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 19.9% أو ما يوازي 98.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 493.85 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 36.6%، مقابل 433.35 مليار درهم خلال يونيو 2022، بزيادة تعادل نحو 158.8 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وأرجعت الإحصاءات، الارتفاع في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على أساس سنوي بنسبة 29.1%، إلى 165.42 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 128.13 مليار درهم في يونيو 2022.

وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 363.23 مليار درهم، مع نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.4% مقارنة بنحو 361.78 مليار درهم في مايو الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 50.1%، مقابل 242.05 مليار درهم في يونيو 2022.

وأوضحت الإحصاءات أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 63.46 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 10.6% أو ما يعادل 6.1 مليارات درهم، مقارنة بنحو 57.38 مليار درهم في مايو السابق، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 0.46% مقارنة بنحو 63.17 مليار درهم في يونيو 2022.إلى ذلك، سجلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي نحو 650 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي لتسجل بذلك أعلى مستوى في تاريخها.

وأوضح «المركزي»، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.2% لتصل إلى 649.42 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 648.12 مليار درهم في مايو السابق، بزيادة 1.3 مليار درهم خلال شهر.