«جمارك دبي» تنفذ 80 مبادرة مجتمعية خلال النصف الأول

نفذت دائرة جمارك دبي 80 مبادرة مجتمعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023؛ استفاد منها نحو 290 ألف مستفيد من فئات المجتمع كافة.

وقالت مديرة قسم الخدمات الإبداعية والفعاليات والمسؤولية المجتمعية بإدارة الاتصال المؤسسي في «جمارك دبي»، عنود عبدالله، إن «الدائرة عززت من جهودها في دعم المبادرات المستدامة، من أجل الوصول للهدف السامي في تعزيز التكافل الاجتماعي السائد في دولة الإمارات»، مؤكدة أهمية التناغم والتواؤم بين «جمارك دبي» وشركائها الاستراتيجيين في توحيد الجهود، والتأسيس لرؤية أكثر شمولية في التعاون وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية في دعم العمل المجتمعي، وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية.