«إينوك» تفتتح أحدث محطاتها في عجمان

أعلنت مجموعة «إينوك»، عن افتتاح محطة خدمة جديدة في منطقة الجرف بعجمان، في إطار خطط المجموعة التوسعية بقطاع بيع الوقود بالتجزئة. وبهذا يصبح العدد الإجمالي لمحطات المجموعة في الإمارة خمس محطات.

وبلغ عدد المحطات التي افتتحتها المجموعة في الإمارات حتى الآن 191 محطة خدمة، وست محطات خدمة مدمجة، و15 محطة «إي لينك» (eLink). وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، سيف حميد الفلاسي: «نلتزم في مجموعة إينوك بتلبية احتياجات العملاء، مع مواصلة الاستثمار في البنية التحتية للقطاع إلى جانب دعم مسيرة نمو الدولة وازدهارها. وتتخذ المحطة الجديدة موقعاً استراتيجياً، ما يضمن عدم انقطاع سائقي السيارات من الوقود، بالإضافة إلى سهولة وصولهم إلى خدمات السيارات والبيع بالتجزئة».