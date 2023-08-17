"أدنوك للغاز" توقع اتفاقيةً لتوريد الغاز المسال مع شركة يابانية لمدة 5 سنوات

أعلنت "أدنوك للغاز" بي إل سي، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز، امس عن توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 5 سنوات مع شركة اليابان المحدودة لاستكشاف النفط "جابيكس".

تأتي الاتفاقية التي تتراوح قيمتها بين 1.65 مليار درهم (450 مليون دولار أميركي) وملياري درهم ( 550 مليون دولار)، استناداً إلى العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين دولة الإمارات واليابان، وسجل "أدنوك" الحافل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات الطاقة اليابانية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز، أحمد العبري: "تعتبر اليابان أحد أهم وأكبر شركاء دولة الإمارات في مجال الطاقة، ونحن سعداء بأن نساهم في تعزيز هذه العلاقة من خلال إبرام اتفاقية مع شركة اليابان المحدودة لاستكشاف النفط (جابيكس)، حيث ترسخ هذه الخطوة مكانتا شريكاً عالمياً مفضل لتوريد الغاز الطبيعي المسال، وتؤكد الحضور المتنامي لأدنوك للغاز في الأسواق العالمية وعلى وجه الخصوص السوق الآسيوية".

ويقوم الغاز الطبيعي بدور محوري كوقود انتقالي نظراً لانخفاض انبعاثاته الكربونية مقارنةً بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. كما أنه يعد مصدراً مهماً للمواد الخام لسلاسل القيمة الصناعية.

وستواصل "أدنوك للغاز" الاستفادة من الفرص التي تتيحها خطة "أدنوك" الرئيسة المتكاملة للغاز والتي تهدف لربط مكونات سلسلة قيمة الغاز في دولة الإمارات لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية.