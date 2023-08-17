دبي تستضيف منتدى التجارة العالمية وسلسلة التوريد 19 سبتمبر

تستضيف دبي في الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر المقبل النسخة الثالثة من منتدى التجارة العالمية وسلسلة التوريد الذي تنظمه شركة «إيكونوميست إمباكت» في فندق العنوان "مارينا دبي"، بمشاركة أكثر من 500 قيادي وصانع سياسات ومسؤول حكومي ورجل أعمال، وممثلين عن الأمم المتحدة، إلى جانب مديرين تنفيذيين في قطاعات رئيسية تشمل: البيع بالتجزئة والنقل والخدمات اللوجستية والتصنيع، والإنتاج، والتكنولوجيا، والمالية، والتجارة.

ويعزز استضافة دبي لهذا المنتدى من مكانتها كوجهة عالمية مفضلة للأعمال ولاعب رئيسي في تدفق التجارة والاستثمار بين مختلف دول العالم والثقة الكبيرة التي تحظى بها على مستوى العالم كمساهم رئيسي في تحفيز التجارة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعتبر دبي مركزاً للتجارة والتكنولوجيا والاستثمار وهو ما يجعلها مكاناً مثالياً لمناقشة قضايا التجارة الرقمية وكيفية دمج التقنيات الجديدة في سلاسل التوريد.

ويناقش منتدى التجارة العالمية وسلسلة التوريد، دور التحول التجاري في تسارع عجلة النمو وحركة العولمة الجديدة، وتنويع سلسلة التوريد، وتحقيق الاستدامة، وتنظيم آلية تتبع المنتجات، وإدارة البيانات في التجارة الرقمية، ومرونة سلسلة الإمداد والتجارة في المناطق الناشئة.

ويبحث المنتدى الصلة الأساسية بين الاستدامة وسلاسل التوريد، حيث تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، والمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024.

ويسعى منتدى التجارة العالمية وسلسلة التوريد إلى إحداث تغيير نوعي في وضع التجارة العالمية الراهن من خلال استضافة صانعي السياسات وأصحاب الشركات من جميع أنحاء العالم لمناقشة كيفية تحسين انفتاح سلسلة التوريد وتطوير التجارة في البلدان الناشئة واتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل التجارة أكثر استدامة.

وتشمل قائمة المتحدثين في منتدى التجارة العالمية وسلسلة التوريد: الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وبرتراند كونكيريت، رئيس سلسلة الإمداد العالمية ونائب رئيس المشتريات الأول في شركة هنكل، ومراد تمود، نائب الرئيس التنفيذي لسلسلة الإمداد العالمية لشنايدر إلكتريك، وصوفي أورستروم، نائبة الرئيس التنفيذي للخدمات اللوجستية العالمية في شركة جانت، وموراليدار نتالا، مدير سلسلة الإمداد في الشرق الأوسط وأفريقيا لجونسون اند جونسون، وآدم كامينسكي، مدير سلسلة الإمداد في مجموعة العوجان، وبانكاج بارجافا، رئيس قسم المشتريات في شركة Pidilite Industries.

كما تشمل قائمة المتحدثين: ليلى عفاس، مديرة السياسة العامة العالمية في تويوتا، وآسل زناسوفا، الرئيسة التنفيذية لشركة كازبوستKazpost ، والنائبة السابقة لوزير التجارة والتكامل في جمهورية كازاخستان، ورالف أوسا، كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، ومحمد علم، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتجات في شركة ساب SAP، وجون فيرغسون، مدير قسم أبحاث العولمة الجديدة في إيكونوميست إمباكت، وجريج كارلستروم، مراسل الشرق الأوسط في مجلة ذي إيكونوميست، وميلاني نورونها، مديرة أولى للسياسات والأفكار في إيكونوميست إمباكت، وبياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

وتناقش محاور منتدى التجارة العالمية وسلسلة التوريد عدداً من القضايا ذات التأثير المباشر على الصناعة، ومنها الشفافية وإمكانية التتبع، وتحول التجارة في الفترات الصعبة، وفرص وتحديات التجارة الرقمية، وتحديد مرونة سلسلة الإمداد، وإمكانيات المناطق الناشئة، والجمع بين التجارة والاستدامة، وتقليص الفجوة بين التمويل والتجارة، وتطور الجمارك، وثورة تكنولوجيا سلسلة التوريد.

كما يزخر جدول أعمال المنتدى بالعديد من فرص التواصل وبناء العلاقات، وجلسات النقاش العابرة للصناعات للاستفادة من أوجه التعاون المحتمل وتشجيع المشاركة العابرة للقطاعات.

إلى ذلك، يشارك في رعاية المنتدى إلى جانب الجهة المضيفة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كلٌّ من موانئ دبي العالمية، وجي بي مورغان، وشركة ساب.

يذكر أن دبي رسخت مكانتها كلاعب عالمي في سلاسل التوريد المستدامة، بفضل بنيتها التحتية اللوجستية المتطورة، وتقنياتها المتقدمة، وخبراتها الواسعة وممارساتها المستدامة، حيث ضمنت لها الحلول الرقمية المتقدمة التي تستخدمها مشاركة فاعلة في عملية استمرار تدفق التجارة، والتقليل من تحديات سلاسل التوريد، وأسهمت في الوقت نفسه في بناء شبكات تجارية دولية مواكبة للمستقبل.