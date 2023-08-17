الإمارات ثامن أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً

احتلت دولة الإمارات مكانة مرموقة بين أكثر بلدان العالم إسهاماً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج، في الفترة من عام 2003 حتى مايو 2023، لتصبح اللاعب الأكبر في منطقة الشرق الأوسط في هذا المضمار.

وبحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر (إف دي آي إنتيليجنس FDI Intelligence)، تعد الإمارات ثامن أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم، وهي أيضاً المصدر الأول في 13 دولة كلها تقع في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى.

وتعد الإمارات وكندا والمملكة المتحدة من أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في 13 دولة مختلفة. وفي الوقت نفسه، تعد ألمانيا أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في 11 اقتصاداً يتركز معظمها في وسط وشرق أوروبا.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر من حيث النفقات الرأسمالية، وشكلت نحو خمس الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية على مدى العقدين الماضيين. ومنذ عام 2003، استثمرت الشركات الأميركية متعددة الجنسيات أكثر من ثلاثة تريليونات دولار في الأسواق الخارجية، وفقاً لبيانات أسواق (FDI) حتى نهاية مايو 2023، فيما كان المجموع الكلي لثلاثة من أكبر البلدان المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر، ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة، أعلى من الولايات المتحدة بشكل هامشي فقط (3.35 تريليونات دولار) خلال الفترة نفسها.

وجاءت الصين خامس أكبر بلد مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قدمت الشركات التي يقع مقرها الرئيس في أكبر اقتصاد في آسيا، تعهدات استثمارية بقيمة 843 مليار دولار حول العالم منذ عام 2003. وعلى الرغم من إطلاق الصين في عام 2013، مبادرة «الحزام والطريق» وهي مبادرة عالمية لتطوير البنية التحتية، يبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني نحو ربع مستوى الولايات المتحدة.

وبموازاة ذلك زادت أسهامات أربعة بلدان أخرى عن الـ500 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي وهي: فرنسا (833 مليار دولار)، وكوريا الجنوبية (598 مليار دولار)، والإمارات (511 مليار دولار)، وكندا (508 مليارات دولار).

وتبرز الولايات المتحدة كأفضل سوق مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في 55 اقتصاداً (أكثر من ربع جميع دول العالم). وتحتل الصين المرتبة الثانية من بين 14 بلداً تعد أكبر سوق لمصدر الاستثمار الأجنبي المباشر.