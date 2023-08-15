مطار دبي الدولي يسجل خلال يوليو أكبر عدد من الرحلات المغادرة على الإطلاق

سجل مطار دبي الدولي أكثر من 17.45 ألف رحلة دولية مغادرة خلال يوليو الماضي، مقابل 15.97 ألف رحلة في الفترة ذاتها من عام 2019، أي مستويات ما قبل الجائحة، بنسبة نمو بلغت نحو 9.3%، وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وسجل عدد الرحلات عبر مطار دبي الدولي خلال يوليو من العام الجاري نسبة نمو بلغت 18.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث سجل المطار حينها 14.76 ألف رحلة، ونسبة نمو بلغت 6.4%، مقارنة بشهر يونيو من العام الجاري، حيث وصل عدد الرحلات خلال هذا الشهر إلى نحو 16.4 ألف رحلة.

وبحسب البيانات، فقد سجل مطار دبي الدولي خلال يوليو الماضي، أكبر عدد من الرحلات على الإطلاق على أساس شهري، بحسب سجل بيانات المؤسسة التي تعود لبداية عام 2019.

ووفقاً لبيانات المؤسسة، سجل مطار دبي الدولي أكثر من 98.3 ألف رحلة دولية مغادرة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 86.9 ألف رحلة في الفترة ذاتها من عام 2019، أي مستويات ما قبل الجائحة.

وكان مطار دبي الدولي استقبل 21 مليوناً و256 ألفاً و489 مسافراً خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة 55.8%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، مقترباً بذلك من مؤشرات حركة السفر المحققة في الفترة نفسها من عام 2019، بنسبة 95.6%، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها المطار هذا المستوى من الأداء منذ الربع الرابع من عام 2019، عندما بلغ متوسط حركة المسافرين الشهرية سبعة ملايين مسافر.

وبناء على تلك المؤشرات، قالت مؤسسة مطارات دبي، إنها رفعت توقعاتها لحركة المسافرين خلال العام الجاري إلى 83.6 مليون مسافر، بعد الأداء القوي الذي سجله مطار دبي الدولي خلال الربع الأول.

وواصل مطار دبي الدولي الاحتفاظ بمركزه الأول، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة في العالم خلال يوليو الجاري، وبلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي 4.9 ملايين مقعد خلال أغسطس الجاري.