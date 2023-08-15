«دبي لصناعات الطيران» تستحوذ على سجل طلبات من 64 طائرة «بوينغ 737 ماكس»

أعلنت «شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة»، أن إحدى الشركات التابعة لها، وقّعت اتفاقية نهائية للاستحواذ على حقوق وفوائد والتزامات محفظة مكونة من 64 طائرة «بوينغ 737 ماكس» من شركة فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة شركات تأجير الطائرات الصينية القابضة «CALC».

وتتضمن المحفظة طرز: «737-8»، و«737-9»، و«737-10»، ومن المقرر أن يتم تسليم الطائرات بين عامي 2023 و2026.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «يسعدنا أن نكون قادرين على إبرام هذه الصفقة مع (CALC) للحصول على محفظة فريدة من الطائرات ذات الممر الواحد الموفرة للوقود والمجهزة بتكنولوجيا جديدة بنسبة 100%».

وأضاف: «ستؤدي هذه الصفقة إلى زيادة نسبة التكنولوجيا الجديدة والطائرات الموفرة للوقود في أسطول طائراتنا المملوكة من 50% إلى نحو 66%، كما ستضيف الثقة إلى مسار نمونا، وستزيد أسطولنا من الطائرات المملوكة والمدارة وقيد التسليم والمفوض بإدارتها إلى نحو 550 طائرة، بقيمة 20 مليار دولار».

وتابع: «ما يقرب من 20% من المحفظة المستحوذ عليها مؤجرة لمتعاملين من شركات الطيران الذين هم أيضاً متعاملون حاليون لشركة دبي لصناعات الطيران، ونتطلع إلى توسيع علاقتنا معهم. وستتم إدارة بقية محفظة الأصول المستحوذ عليها مباشرةً من قبل (دبي لصناعات الطيران) في الأرباع السنوية المقبلة».

ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة في الربع الثالث من عام 2023، وليس متوقعاً أن يكون لها أي تأثير في كفاية رأسمال الشركة والسيولة ونسب التمويل.