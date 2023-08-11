"واتس أب" يتيح رسائل الفيديو الفورية في الامارات

اتاح تطبيق واتس أب، للمراسلة الفورية خاصية رسائل الفيديو الفورية الجديدة "الرسائل الصوتية بتقنية الفيديو الفورية "عبر التطبيق في الامارات.

وقال مستخدمون لتطبيق واتس اب لـ(الامارات اليوم) انهم بداوا في استخدام الخاصية الجديدة التي تتيح تسجيل مقاطع فيديو شخصية ومشاركتها مباشرة في الدردشة عبر الواتس أب.

واوضحوا انه يمكن تسجيل مقطع الفيديو لمدة لا تتجاوز 60 ثانية كحد اقصى مشيرين الى ان الخاصية الجديدة متاحة على هواتف اندرويد واي فون.

وكان تطبيق واتس أب، قد اعلن مؤخرا طرح رسائل الفيديو الفورية الجديدة عبر التطبيق بطريقة سريعة وآمنة، موضحا ان الفيديو الذي يجري تسجيله لا يمكن تعديله او ارساله مرة اخرى.

ويمكن استخدام الخاصية الجديدة من خلال الضغط على زر الرسائل الصوتية مرة واحدة ليتحول الى رسائل الفيديو القصيرة او الضغط على صورة الكاميرا في التطبيق ثم الضغط على "فيديو "ليتم تصوير الفيديو ومشاركته مباشرة وبشكل فوري عبر التطبيق.