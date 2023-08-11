«فيتش» تثبّت تصنيف «الاتحاد لائتمان الصادرات» عند «-AA»

حصلت «الاتحاد لائتمان الصادرات» على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة «-AA قوي جداً» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وذلك للسنة الخامسة على التوالي.

ويؤكد هذا التصنيف الدور المحوري للشركة في دعم تنويع الاقتصاد والصادرات غير النفطية في الدولة، وتوفير الدعم وحلول الائتمان التجاري خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، خصوصاً تلك التي تعمل في أنشطة التصدير وإعادة التصدير في القطاعات غير النفطية.

وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، عبدالله بن طوق المري، إن «تصنيف الشركة بمستوى (-AA) للسنة الخامسة على التوالي يعزز ثقة المجتمع الدولي في كفاءة المناخ الاقتصادي لدولة الإمارات، ويؤكد الرؤية الاستشرافية للقيادة والتزام دولة الإمارات الراسخ تجاه بناء مشهد اقتصادي متنوع وذي نظرة مستقبلية، فضلاً عن تأكيده على المناخ الاقتصادي المتقدم للدولة وتعزيزه الدور الذي تسهم به (الاتحاد لائتمان الصادرات) في دعم سياسات التنويع الاقتصادي وفتح أسواق جديدة للصادرات الوطنية، بما يدعم توجهات الدولة المستقبلية في زيادة صادراتها غير النفطية إلى 800 مليار درهم وفقاً لمستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)».

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، رجاء المزروعي، إن «هذا التصنيف يمثل شهادة على الثقة العالمية في الاقتصاد المرن والمتنوع لدولة الإمارات وإسهامات الشركة فيه، إذ يأتي نتيجة للمكانة المالية القوية التي تحظى بها الشركة وجهودها المستمرة في تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية، ما يسهم في تحقيق رؤية وتوجهات الدولة للمرحلة المقبلة».

تجدر الإشارة إلى أن «الاتحاد لائتمان الصادرات» أسهمت في التجارة غير النفطية لدولة الإمارات لعام 2022 التي حققت نمواً قياسياً تخطى 2.2 تريليون درهم في نهاية العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات التجارية غير النفطية المؤمن عليها من قبل الشركة 14.4 مليار درهم، وذلك من خلال تقديم تسهيلات تأمينية بقيمة 8.1 مليارات درهم، استفاد منها 16 قطاعاً مختلفاً في 106 دول.