2.7 مليار درهم صافي أرباح «كهرباء دبي» خلال النصف الأول

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، اليوم نتائجها المالية الإجمالية للربع الثاني من عام 2023، حيث سجلت الهيئة إيرادات ربع سنوية قدرها 7.3 مليارات درهم، وأرباحاً صافية قدرها 1.98 مليار درهم، فيما بلغت إيرادات الهيئة الإجمالية خلال الستة أشهر الأولى 12.7 مليار درهم، وصافي الربح 2.7 مليار درهم.

واكدت الهيئة في بيان، انه في نهاية النصف الأول من عام 2023، ارتفع صافي التدفقات النقدية للهيئة الناتجة عن العمليات التشغيلية ارتفاعاً قياسياً مسجلاً 837 مليون درهم ليصل إلى 5.4 مليارات درهم، مما يمثل زيادة كبيرة وقدرها 18.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت زيادة الإيرادات السنوية الموحدة لهيئة كهرباء ومياه دبي للأشهر الست الأولى بنسبة 5.4% لتصل إلى 12.7 مليار درهم مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، فضلاً عن زيادة إيرادات محفظة أصول الهيئة الأخرى، حيث سجلت ايرادات خدمات الكهرباء زيادة بنسبة 5.7%، وخدمات المياه بنسبة 3.8%، وخدمات التبريد بنسبة 4.9%. وارتفعت إيرادات أصول الهيئة الأخرى بنسبة 7.8%.

وخلال الربع الثاني، ارتفعت نسبة زيادة الإيرادات السنوية الموحدة إلى 4.1% لتصل إلى 7.3 مليارات درهم، مدفوعة بارتفاع حجم الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، إلى جانب زيادة إيرادات محفظة أصول الهيئة الأخرى.

ووصل حجم الطلب على الطاقة خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 14.3 تيراوات ساعة مقارنة بـ 14 تيراوات ساعة خلال نفس الفترة من عام 2022. وبلغ المعدل الحراري (Heat Rate) للكهرباء (كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات ساعة) في الهيئة خلال الربع الثاني 8230 وحدة حرارية بريطانية / كيلووات ساعة، ما يمثل تحسيناً بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يشير إلى زيادة كفاءة العمليات التشغيلية، نتيجة جهود الهيئة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وخلال الربع الثاني من عام 2023، بلغ الطلب على المياه 35.3 مليار غالون إمبريالي، بزيادة قدرها 4.6 %.

وفي نهاية الربع الثاني من عام 2023، تقدم الهيئة خدماتها لـ1.184 مليون من حسابات المتعاملين، ما يمثل زيادة قدرها 14.998 ألفا عن حسابات المتعاملين في الربع الأول من 2023.

ومقارنة بالنصف الأول من عام 2022، تأثر صافي أرباح هيئة كهرباء ومياه دبي خلال النصف الأول من عام 2023 بزيادة صافي تكلفة التمويل والإهلاك. وجاء صافي تكلفة التمويل أعلى بمقدار 262 مليون درهم، نتيجة زيادة أسعار "إيبور" خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وأيضاً نتيجة انخفاض الفائدة الرأسمالية للمشاريع الجديدة وفق نظام المنتج المستقل للطاقة التي دشنتها الهيئة.

علاوة على ذلك، ارتفعت التسوية لتبلغ 190 مليون درهم، نتيجة للمشاريع الجديدة وفق نظام المنتج المستقل للطاقة التي دشنتها الهيئة، التي أسهمت في رفع القدرة الإنتاجية للهيئة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: "نواصل في هيئة كهرباء ومياه دبي مسيرة التميز والنمو المستدام، مسترشدين برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وأثمر تركيز الهيئة المتواصل على إنجاز المشاريع الذكية والابتكار وتسريع عجلة التحول الرقمي، عن تعزيز إيرادات الهيئة الإجمالية، والارتقاء بأداء التدفقات النقدية التشغيلية على مدار الأشهر الست الأولى من عام 2023. وتعكس نتائجنا التزامنا بدعم الأولويات الاستراتيجية الخاصة بالاستدامة والتي تركز على النمو الذكي، وتعزيز سعادة المتعاملين، والريادة والتميز التشغيلي على مستوى العالم، وعوائد رأسمالية جاذبة للمساهمين".

وأضاف الطاير: "انسجاماً مع استراتيجيتنا، نواصل توفير بنية تحتية قوية تواكب التطورات المتسارعة في دبي مدفوعة بالنمو الاقتصادي المستدام، وتنفيذ خطة دبي الحضرية 2040 الطموحة، والزيادة المترافقة في عدد السكان. ونحن اليوم مستمرون بتوفير خدماتنا لما يزيد عن 1.18 مليون متعامل وفق أعلى المعايير العالمية الرائدة في التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة لنا ولأجيالنا القادمة".

وتابع : "تركز استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي على تحقيق عوائد مستدامة، والالتزام بأعلى متطلبات البيئة والمجتمع والحوكمة، واستدامة النمو ومضاعفة قيمة النمو مستقبلاً لمساهمي الهيئة".