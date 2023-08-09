«الاقتصاد» تسجل 10.2 آلاف علامة تجارية خلال 7 أشهر

كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 10 آلاف و267 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بمعدل جاوز 48.4 علامة تجارية يومياً، في دلالة على قوة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والتصنيع في المنطقة والعالم.

وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته أمس، أن عدد العلامات التجارية المسجلة في يوليو الماضي جاوز 2096 علامة جديدة، وشملت شركات محلية وإقليمية وعالمية كبرى داخل الدولة وفي المناطق الحرة.

ووفقاً للوزارة، تركزت العلامات التجارية المسجلة خلال يوليو الماضي في قطاعات الاقتصاد الجديد، وشهدت تنوعاً كبيراً، وأبرزها: الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، وأنظمة الحلول الذكية والتقنية، والتجارة الإلكترونية، والمركبات الكهربائية، والتسويق الإلكتروني والرقمي، والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنظمة الكمبيوتر، إضافة إلى القطاعات التقليدية، مثل المواد الغذائية، وتجارة الجملة والتجزئة، والتصدير والاستيراد، والنفط، وخدمات الطيران والسفر، والسياحة، والفنادق، والبنوك، والزراعة، والصناعة، والصيرفة، والتأمين، والعقارات ومواد البناء والمقاولات، وتنظيم المعارض، والفعاليات والإعلام، وغيرها.

ونجحت دولة الإمارات في تدعيم مكانتها مركزاً مفضلاً لكبرى الشركات الإقليمية والمحلية التي تقدم مختلف أنواع الخدمات، والتي تقوم بعمليات الإنتاج والتصنيع داخل الدولة وفي المناطق الحرة، لتلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير وإعادة التصدير إلى مختلف دول العالم، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على السلع والخدمات المختلفة، نظراً لارتفاع مستويات المعيشة، وتدفق عشرات الآلاف من السياح والزوار من مختلف الجنسيات سنوياً، والتسهيلات والحوافز الكثيرة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين.