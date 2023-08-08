غرفة دبي العالمية تستقطب 56 شركة متنوعة خلال النصف الأول

كشفت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تحقيقها إنجازات ملموسة على صعيد أولوياتها الاستراتيجية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم أعضاء الغرفة في جهودهم للتوسع، إذ استقطبت 56 شركة متنوعة إلى الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.

وأفادت الغرفة بأنها نجحت باستقطاب ست شركات متعددة الجنسيات، و50 شركة صغيرة ومتوسطة خلال النصف الأول من عام 2023، كما دعمت توسع 15 شركة محلية وطنية في الأسواق الخارجية، سواء عبر زيادة صادراتها، أو تأسيس حضور لها في الخارج.



مكاتب تمثيلية

ولفتت غرفة دبي العالمية إلى أنها افتتحت خلال النصف الأول من عام 2023 ستة مكاتب تمثيلية خارجية جديدة في هونغ كونغ، وأستراليا، والمملكة المتحدةـ وإندونيسيا، وجنوب أفريقيا، وسنغافورة، ليرتفع بذلك عدد مكاتبها الخارجية مع نهاية النصف الأول 2023 إلى 21 مكتباً خارجياً موزعاً عبر أنحاء أفريقيا، أميركا اللاتينية، أوراسيا، الهند، الصين، أوروبا، جنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط.

وأوضحت أن افتتاح هذه المكاتب حول العالم يتماشى مع مبادرة «دبي جلوبال» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ العام الماضي، وتقودها غرفة دبي العالمية بهدف تأسيس 50 مكتباً تمثيلياً تجارياً لدبي في القارات الخمس بحلول عام 2030.



أجندة دبي

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، سلطان بن سليّم: «ينسجم تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم النشاط التجاري لأعضاء الغرفة وتوسعهم الخارجي، مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ونحن نعمل على ترسيخ مكانة دبي المتنامية في عالم المال والأعمال وفق رؤية وتوجيهات قيادتنا».

وأضاف: «تعد دبي واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، مع امتلاكها بيئة أعمال متنوعة وغنية بالفرص عبر مختلف القطاعات. وسنواصل العمل على استقطاب الشركات العالمية إلى الإمارة، وترسيخ مكانتها، وجهة رائدة للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات على اختلاف أنواعها وأصحاب المواهب، ودعم توسع شركات دبي في الأسواق الخارجية».



توسع الشركات

وأكدت غرفة دبي العالمية أنها كثفت جهودها لدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية، وأطلقت في هذا السياق مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، لدعم خطط التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة.

وتشمل المبادرة تحديد فرص الشراكات الاقتصادية وتشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة، حيث نجحت الغرفة من خلال هذه المبادرة في عقد أكثر من 550 اجتماع عمل ثنائياً بين مستثمرين من دبي ونظرائهم في الأسواق العالمية في منطقة آسيا الوسطى ولندن وجنوب أفريقيا.

وتسعى غرفة دبي العالمية إلى تعزيز مكانة الإمارة، كمركز تجاري عالمي رئيسي. وتدعم رؤية دبي في التوسع نحو أسواق عالمية جديدة، وبناء شراكات اقتصادية جديدة، ومساعدة الشركات المحلية على النجاح عالمياً، إضافة إلى استقطاب أفضل المواهب والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وستغطي الغرفة 30 سوقاً عالمية ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للإمارة، عبر شبكتها المتنامية من المكاتب التمثيلية الخارجية التي سيبلغ عددها 50 مكتباً بحلول عام 2030.