«فلاي دبي» تستأجر 4 طائرات «بوينغ 737» من «سمارت وينغز»

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، أنها وقّعت اتفاقية مع شركة «سمارت وينغز»، التي تتخذ من جمهورية التشيك مقراً لها، لاستئجار أربع طائرات من طراز «بوينغ 737» الجيل الجديد خلال الفترة من 17 أكتوبر المقبل حتى 16 أبريل 2024.

تشمل الاتفاقية استئجار الطائرات والطاقم والصيانة والتأمين، دعماً للطائرات الأربع التي ستنضم لأسطول «فلاي دبي»، المكوّن من 79 طائرة «بوينغ 737»، ما يتيح للناقلة إضافة المزيد من السعة للمسافرين، وتلبية الطلب على السفر خلال موسم الشتاء المزدحم.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «يسعدنا إنجاز هذه الاتفاقية الجديدة، وهي الثالثة منذ 2019 مع شركة (سمارت وينغز)، وهي شركة معتمدة من نظام (الإيوسا) الخاص بالتدقيق في السلامة التشغيلية من (إياتا)، كما أنها تتمتع بخبرة جيدة في هذا المجال». وأضاف أن «استئجار الطائرات الأربع سيمكننا من الحفاظ على كفاءتنا التشغيلية، وإضافة سعة حول شبكتنا وتقليل الضغط خلال واحدة من أكثر فترات السفر ازدحاماً في العام».

وتشغل «فلاي دبي» حالياً أسطولاً واحداً من طائرات «بوينغ 737»، التي تضم 30 طائرة من طراز «بوينغ 800-737» من الجيل الجديد، و46 طائرة «بوينغ 737 ماكس 8»، وثلاث طائرات «بوينغ 737 ماكس 9».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة «سمارت وينغز»، جيري جوران: «نحن سعداء بتوقيع اتفاقية التأجير الشامل الثالثة مع (فلاي دبي)، هذا التعاون سيسمح لنا بتحقيق نسبة استخدام أعلى لطائراتنا خلال فصل الشتاء».

وستعمل الطائرات بمقصورة كاملة من الدرجة السياحية على مسارات مختارة ضمن شبكة «فلاي دبي»، بما في ذلك مسقط، شاتوغرام، كولومبو، دكا، كراتشي.