«الأنصاري للخدمات المالية» تقدم عرض استحواذ على حصة مسيطرة بشركة صرافة في عُمان

أعلنت «مجموعة الأنصاري للخدمات المالية»، المدرجة في سوق دبي المالي، أنها قدمت عرضاً رسمياً للاستحواذ على حصة مسيطرة في إحدى شركات الصرافة في سلطنة عُمان، وحصلت على الموافقة المبدئية المطلوبة.

وأفادت المجموعة بأن هذه الخطوة التوسعيَّة الجديدة تأتي استمراراً لاستراتيجيتها لتعزيز حضورها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتمهيداً لدخول المجموعة سوق سلطنة عُمان.

وأضافت أن أن ازدهار الاقتصاد العماني، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية العالمية عملا على ارتفاع الطلب على خدمات الصرافة الموثوقة في السلطنة، لافتة إلى أن الخطوة تعكس نهج المجموعة في التوسُّع، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية المتكاملة، ومواصلة نموها وترسيخ ريادتها عبر الجمع بين شبكة فروعها الواسعة ومنظومة قنواتها الرقمية المتميزة.



وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الأنصاري للخدمات المالية»، راشد علي الأنصاري: «نشهد اليوم نقلةً نوعية في مسيرة المجموعة من خلال دخول السوق العُمانية، ومواصلة التوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف: «ستمثل هذه الخطوة الاستراتيجية المرتقبة مرحلة جديدة في رحلة نمونا، وننظر بثقة حيال انعكاساتها على توسيع قاعدة المتعاملين والارتقاء بتجربتهم من خلال تعزيز شبكة فروعنا، وتقديم خدماتنا ومنصاتنا وخبرتنا للمتعاملين في السوق العمانية».

وتابع الأنصاري:«تسير المجموعة وفق خريطة طريقٍ تتمحور حول تعزيز القيمة التي تتيحها لمساهميها، وترتكز على افتتاح أفرع ومقرات جديدة محلياً وإقليمياً، واستكشاف فرص وآفاق النمو والتوسع عبر الاستحواذ والاندماج ودخول أسواق جديدة. ونستهدف من خلال هذا التوجُّه إتاحة منظومة خدمات مالية أكثر مرونة وشمولية».



وبحسب بيان «الأنصاري للخدمات المالية»، ستشكل عُمان ثاني محطات توسُّع المجموعة على مستوى المنطقة بعد الكويت. وبالتوازي مع التوسع إقليمياً، تواصل المجموعة تعزيز حضورها محلياً عبر افتتاح المزيد من الأفرع على امتداد دولة الإمارات، وتواصل تطوير منظومة خدماتها الرقمية، لتوفير تجربة لقاعدة عملائها أكثر تكامُلاً وسلاسة.



ولفتت المجموعة إلى أن الاستحواذ لا يزال في مرحلته الأولية، ويخضع للموافقات التنظيمية اللازمة والعناية الواجبة، مشيرة إلى أنه تم تحديد الجدول الزمني المتوقع للاستحواذ في الربع الأول من عام 2024. ومع ذلك، سيتم إبلاغ السوق بأي تحديثات في هذا الشأن في الوقت المناسب.