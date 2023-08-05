«آيرينا»: الفولاذ مسؤول عن 7% من انبعاثات الكربون العالمية

أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، أن قطاع الصلب (الفولاذ) يعد أحد أهم القطاعات إسهاماً في التأثير في التغير المناخي، كونه مسؤولاً عن نحو 7% من انبعاثات الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة، وفقاً لتقريرها الذي أصدرته مؤخراً بعنوان «نحو صناعة دائرية للصلب»، بالتعاون مع وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ في الهند.

وتم إعداد التقرير بطلب من رئاسة مجموعة العشرين «G20»، حيث عملت «آيرينا» مع الوزارة الهندية لتسليط الضوء على أهمية تحول صناعة الصلب إلى صناعة دائرية، لمواجهة التحديات المناخية.

ويهدف التقرير إلى تسهيل النقاش حول صناعة الصلب الدائرية، تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين. وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن دول «G20» التي تمثل أكبر اقتصادات العالم، تنتج نحو 85% من الصلب في العالم.