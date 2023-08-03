مطار أبوظبي الدولي يسجل ارتفاعاً سنوياً في حركة المسافرين بنسبة 67% خلال النصف الأول من عام 2023

يواصل مطار أبوظبي الدولي أداءه الاستثنائي هذا العام، حيث أعلنت "مطارات أبوظبي" اليوم نتائج حركة المسافرين للنصف الأول من عام 2023، التي كشفت عن تحقيق نمو قياسي في حركة المسافرين والرحلات والشحن.

وأشارت النتائج إلى ارتفاع حركة المسافرين بواقع 67% أي عبور أكثر من 10,258,653 مسافر مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023، مقارنة بـ 6,158,376 مسافر خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفيما يتعلق بالرحلات، فقد استقبل مطار أبوظبي الدولي حوالي 67,835 رحلة محققاً زيادة ملحوظة بواقع 36% مقارنة بـ 49,919 رحلة خلال النصف الأول من عام 2022.

كما تواصل شبكة مطار أبوظبي الدولي توسعها بوتيرة متسارعة، لتشمل خلال النصف الأول من عام 2023 حوالي 114 وجهة تخدمها 27 شركة طيران رائدة. وتضم قائمة أبرز وجهات السفر الدولية في المراتب الخمسة الأولى من حيث أعداد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي كلاً من مومباي (461,081) ولندن (374,017) ودلهي (331,722) وكوتشي (331,722) والدوحة (261,117).

وبهذه المناسبة قال فرانك مكروري، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات أبوظبي: "تأتي نتائج تقرير حركة المسافرين للنصف الأول من عام 2023 انعكاساً لجهودنا المتواصلة نحو دعم وتنشيط قطاعات الأعمال والسياحة والطيران في دولة الإمارات. ومما لا شك فيه، فإنّ هذه الزيادة المستمرة في أعداد المسافرين والرحلات تسلط الضوء على خططنا التنموية في مطارات أبوظبي ونهجنا المتفرد في العمليات واعتمادنا لأحدث التقنيات التكنولوجية وما نتبعه من منظومة شراكات متنامية. ويتمثل هدفنا في مواصلة البناء على هذا النجاح والتركيز على تقديم أعلى معايير التميز في الخدمات إلى كافة ضيوفنا يومياً."

ومن جهة أخرى، فقد سجّل المطار خلال النصف الأول من عام 2023 مناولة حوالي 259,461 طن من الشحنات الجوية. ومن المتوقع أن تتصاعد وتيرة هذا الزخم في مطار أبوظبي الدولي ليرسخ مكانته الرائدة كمحطة رئيسة للشحن واللوجستيات عبر عقد مزيد من الشراكات الرائدة. وفي هذا الصدد فقد استقبل مطار أبوظبي الدولي في شهر أبريل الماضي الرحلة الافتتاحية لخطوط "أس أف اكسبرس" الجوية معلنة بهذه الخطوة إطلاق عمليات أكبر مزود للخدمات والحلول اللوجستية في العالم للمرة الأولى في المنطقة من خلال العاصمة.

وجدير بالذكر أن "مطارات أبوظبي" حازت هذا العام على تكريم دولي عن التزامها نحو تقديم أعلى معايير التميز في خدمة العملاء، حيث حصدت جائزة جودة خدمات المطارات عن فئة "أفضل مطار للمسافرين القادمين عالمياً".