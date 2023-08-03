«مجموعة يلا» تنشئ حساباً مستداماً لإدارة السيولة في «ستاندرد تشارترد»

أعلنت «مجموعة يلا» المحدودة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها ومالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن التعاون مع بنك «ستاندرد تشارترد»، لإنشاء حساب مستدام لإدارة السيولة.

ويقدم هذا المنتج المالي الذي سبق وأن أطلقه بنك «ستاندرد تشارترد» للمرة الأولى في دولة الإمارات عام 2021، فرصة الإسهام في التطوير المستدام، وفي الوقت ذاته يمكن الشركات الكبرى من المحافظة على قدرتها للوصول إلى النقد لتلبية احتياجات إدارة السيولة الضرورية. وسيتم استخدام الإيداعات المتوافرة في تلك الحسابات لتمويل المشروعات المستدامة، وفقاً لإطار «ستاندرد تشارترد» للمنتجات المستدامة والخضراء، والذي يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتطوير المستدام. كما سيتم استخدام فائض النقد في الحسابات لمواجهة بعض المخاطر طويلة الأمد، التي يواجهها العالم، والتي تضم التغير المناخي وقضايا الحرمان من التمويل المالي.

وأكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة يلا»، يانغ تاو، التزام الشركة بالاستدامة كأحد أهم المبادئ التي تقوم عليها منظومة القيم التي تتبناها يلا، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تطوراً متسارعاً على مختلف الصعد، الأمر الذي يعزز تحقيق أهداف المجموعة الرامية إلى توسيع آفاق أعمالها بالاستفادة من خبراتها وتجربتها المحلية.

وأضاف: «تحرص (مجموعة يلا) على دعم كل الجهود الهادفة لبناء مستقبل مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية. وإيماناً منا بأهمية الشراكات الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة، عملنا على تعزيز تعاوننا مع (ستاندرد تشارترد) بهدف إحداث تأثير إيجابي على الاقتصاد الكلي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».

من جانبه، قال رئيس قسم المعاملات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «ستاندرد تشارترد»، معتصم إقبال: «نسعى من خلال خدمة الحسابات المستدامة التي يوفرها البنك إلى تمكين عملائنا من دمج ممارسات الاستدامة مع استراتيجياتهم المالية، وبالتالي تلبية احتياجاتهم المالية من السيولة بشكل يدعم جهود المحافظة على كوكب الأرض».

وأكد إقبال أن حسابات الاستدامة تقدم المرونة والشفافية والسيولة التي تحتاجها الشركات، في الوقت الذي تسهم فيه بشكل كبير في تمويل التطور لتحقيق مستقبل مستدام.

يذكر أن «مجموعة يلا» مدرجة في بورصة نيويورك، إضافة إلى أنها الشركة العربية الوحيدة المدرجة في البورصة الأميركية باسم «YALA»، ويُشار إليها برمز «يلا».