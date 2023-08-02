الإمارات تسجل أعلى درجة في مؤشر التسوق الرقمي العالمي

أظهرت دراسة حديثة أجرتها «بايمنتس» و«فيزا سايبرسورس» PYMNTS وVisa Cybersource، أن المتسوقين في دولة الإمارات لا يزالون أكثر المستهلكين اعتماداً على الهاتف المحمول والقنوات المتعددة في التسوق على مستوى العالم.

وتركز الدراسة التي تحمل عنوان «مؤشر التسوق العالمي لعام 2023: إصدار الإمارات» على سلوك المستهلك، وطرق الدفع المفضلة، من أجل تزويد تجار التجزئة برؤى عملية تساعدهم على تحقيق النجاح في السوق الإماراتية.

وأكدت الدراسة أن دولة الإمارات سجلت أعلى درجة في مؤشر التسوق الرقمي العالمي من بين جميع البلدان التي شملها الاستطلاع، ما يشير إلى أن التجار المحليين يقدمون تجارب تسوق ودفع سلسة، إذ سجل تجار التجارة الإلكترونية في الدولة 134 نقطة، وهي نتيجة أعلى بكثير من المتوسط 125 نقطة في جميع البلدان.

كما ارتفعت درجات الإمارات على مؤشر التسوق الرقمي العالمي عاماً تلو الآخر، حيث سجل التجار المحليون درجات أعلى بنسبة 11% في عام 2022 مقارنة بعام 2021، ويُعزى ذلك إلى زيادة وعي المستهلك بالميزات المتاحة مثل الشراء عبر الإنترنت ومطابقة الأسعار.

وكشف الاستطلاع الذي بنيت عليه الدراسة، وشمل 13 ألفاً و349 مستهلكاً و3124 تاجراً في جميع أنحاء الإمارات، والبرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، عن العديد من النتائج الرئيسية التي تسلط الضوء على الخصائص الفريدة للسوق الإماراتية.



تبني الرقمنة

وقالت مدير عام «فيزا» في دولة الإمارات، سليمة جوتيفا، «إننا سعداء بريادة دولة الإمارات في مجال التسوق الرقمي، حيث يتبنى المستهلكون ميزات التسوق الرقمي ويقبلون على استخدامها بقوة».

وأضافت: «يشير حصول الإمارات على أعلى درجة في المؤشر العالمي للتسوق الرقمي، إلى أن التجار المحليين نجحوا في توفير تجارب تسوق ودفع سلسلة للمتعاملين. كما أن قيام 94% من المتسوقين البالغين في الإمارات باستخدام ميزة رقمية واحدة على الأقل خلال تجربة تسوقهم الأخيرة، يعكس التبني القوي للرقمنة».



النتائج الرئيسية:

ووفقاً للنتائج الرئيسية للاستطلاع، يُفضل المستهلكون في الإمارات التسوق عبر الإنترنت بسبب الشحن المجاني (50% من المشاركين)، ولأن الأسعار أفضل (44%)، وسهولة إجراءات الشراء (43%).

كما يُعد الحصول على المنتجات بشكل فوري، والعثور عليها بسرعة من العوامل المهمة لدى المستهلكين عند التسوق في المتجر، على الرغم من أنها أقل أهمية للمتسوقين في دولة الإمارات مما هي عليه في البلدان الأخرى. إذ أن 40% فقط ممن يفضلون الشراء من المتاجر في الإمارات يعتبرون التوافر الفوري أمراً ضرورياً، وهو أقل من المتوسط في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 54% و53% على التوالي.

وأظهرت النتائج أن المتسوقين في دولة الإمارات يضعون أهمية أكبر لخيار الدفع عند اختيار التاجر، بنسبة تقارب ضعف أهمية المكافآت أو الشحن المجاني.

وحين طلب منهم تحديد خيار واحد، شكلت طرق الدفع المفضلة، على وجه الخصوص، أهم ميزة لدى 11,4% من المستهلكين في الإمارات، تلا ذلك المكافآت (6,9%)، والشحن المجاني (6,6%).

وكشف الاستطلاع أن الهاتف المحمول هو الصديق المفضل للمتسوقين في دولة الإمارات، خصوصاً عند التسوق في المتجر، إذ أجرى 28% من المستهلكين آخر عملية تسوق عبر هواتفهم الذكية، وهي النسبة الأعلى في أي بلد، ولا يسبقها سوى الهند.

كما يتسوق الرجال والنساء على حدٍ سواء عبر الهواتف المحمولة، إذ تنجز 33% من النساء و27% من الرجال عمليات الشراء حصرياً من هواتفهم.

وأكدت النتائج أن المستهلكين في دولة الإمارات يستخدمون ميزات تسوق رقمية أكثر من المستهلكين في أي دولة أخرى، إذ استخدم 94% منهم ميزة واحدة على الأقل خلال تجربة تسوقهم الأخيرة.

وكشفت الدراسة عن زيادة ملحوظة في وعي المستهلكين بمزايا التسوق المُقدمة من قِبل التجار المحليين، إذ أظهر الاستطلاع أن ما يزيد على 51% من المستهلكين المحليين على دراية بوجود القسائم والرموز الترويجية وبرامج المكافآت في عام 2022 مقارنةً بعام 2021.

