إيرادات «مجموعة تيكوم» ترتفع 6% وتتخطى مليار درهم خلال النصف الأول

أعلنت «مجموعة تيكوم»، المدرجة في سوق دبي المالي، والتي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول المنتهيين في 30 يونيو 2023، كاشفة عن تحقيق أداءً قوي مدفوعاً بالمحافظة على معدلات الإشغال المرتفعة عبر محفظة أصولها المتميزة والمتنوّعة، إذ سجّلت خلال النصف الأول من العام زيادةً في الإيرادات بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 1.05 مليار درهم، وزيادة بنسبة 13% في صافي الأرباح إلى 485 مليون درهم.



نتائج مالية

ووفقاً للنتائج المالية، فقد تخطّت إيرادات المجموعة مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2023، بزيادة نسبتها 6% على أساس سنوي، مدفوعةً بمعدلات إشغال مرتفعة بلغت 87%، ساهم فيها ارتفاع معدل الاحتفاظ بالمتعاملين واستقطاب أكثر من 1500 متعامل جديد.

وارتفع صافي الأرباح بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 485 مليون درهم، مدعوماً بالأداء القوي للإيرادات، والنمو المستمر في جميع قطاعات الأعمال، وتحسّن الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الرافعة المالية، وانخفاض التكلفة الإجمالية للاقتراض.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% نتيجة لنمو الإيرادات وتحسُّن الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات أعمال المجموعة.

وأكدت المجموعة استمرار النمو في التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية على أساس سنوي حيث وصلت إلى 678 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2023.

ولفتت «مجموعة تيكوم» إلى إبرام اتفاقية إعادة تمويل للتسهيلات الائتمانية بقيمة 7.6 مليارات درهم بشروط تمويلية أفضل وبسعر تنافسي، ما أسهم في تعزيز التدفقات النقدية للمجموعة وخفض التكاليف المالية وتحسين الرافعة المالية مما يدعم زيادة ربحية المجموعة.

وكشفت أنه وعملاً بسياسة المجموعة لتوزيع الأرباح، فقد أقرّ مجلس الإدارة توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 400 مليون درهم، سيتم دفعها في سبتمبر 2023، نتيجةً للأداء القوي خلال النصف الأول من عام 2023



استراتيجية استباقية

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة تيكوم»، مالك آل مالك: «تواصل (مجموعة تيكوم) تحقيق الإنجازات وتسجيل نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجية المجموعة الاستباقية والديناميكية الهادفة إلى زيادة معدلات الإشغال والإدارة الحكيمة لرأس المال، مدعوماً باقتصاد دبي المتين والرؤية الاستشرافية لقيادتنا». وأضاف: «بناءً على أدائنا الاستثنائي للنصف الأول من العام 2023، يسرني الإعلان عن موافقة مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية بقيمة 400 مليون درهم عن النصف الأول من العام الجاري، حيث سيتم دفعها في سبتمبر 2023».



العقارات التجارية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تيكوم»، عبدالله بالهول: «يشهد قطاع العقارات التجارية في دبي نمواً ملحوظاً بفضل مكانة الإمارة المتميزة كمركز عالمي رائد يستقطب كبرى الشركات العالمية والإقليمية وأبرز المواهب والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، والمدعوم بالأداء القوي لاقتصاد دبي الكلي».

وأضاف: «نجحت (مجموعة تيكوم) من خلال نموذج أعمالها المتميز والسمعة المرموقة لمجمعاتها للأعمال من تعزيز أداءها القوي خلال النصف الأول من العام، إ ذ سجلت غالبية الأصول المخصصة للتأجير نسب إشغال مرتفعة، لا سيما المكاتب من الفئة الأولى التي تتميز بموقعها المركزي».

وتابع: «نحن واثقون بقدرتنا على الحفاظ على مستويات إشغال مرتفعة للفترة المتبقية من العام الجاري، مع تركيز جهودنا على مواصلة تعزيز الكفاءة التشيغيلية للإبقاء على هامش قوي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. كما سنمضي قُدماً في تنفيذ استراتيجيتنا المدروسة والاستفادة من مركزنا المالي القوي، وقاعدة عملائنا المتنوعة والمتميزة، وما تمتلكه المجموعة من رصيد أراضي بمواقع استراتيجية بإمارة دبي، مما يمكننا من مواصلة مسيرة النمو والتميز وتحقيق قيمة أكبر لمساهمينا».



نتائج الربع الثاني 2023

• ارتفعت الإيرادات خلال الربع الثاني 2023 بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 535 مليون درهم.

• نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 14% على أساس سنوي إلى 426 مليون درهم.

• شهد صافي الأرباح زيادة بنسبة 19% تقريباً على أساس سنوي إلى 283 مليون درهم.