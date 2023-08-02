صافي أرباح البنوك الإسلامية ينمو 37% إلى 7.04 مليارات درهم

سجلت البنوك الإسلامية المدرجة في أسواق المال المحلية نمواً في أرباحها الصافية بنسبة 37.02% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مع ارتفاع إيراداتها التشغيلية وسط مواصلة الطلب على الائتمان والخدمات المصرفية، بدعم من انتعاش الأنشطة الاقتصادية.

وأظهرت نتائج أعمال تلك البنوك نمواً في الأرباح من 5.14 مليارات درهم في نهاية النصف الأول من عام 2022، إلى 7.043 مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام الجاري.

وارتفعت أرباح «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 14.24% لتصل إلى 3.049 مليارات درهم في نهاية النصف الأول، مقارنة بـ2.669 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2022، مدعومة بزيادة صافي الإيرادات التشغيلية 11% على أساس سنوي لتصل إلى 5.580 مليارات درهم إضافة لتحقيق البنك إنجازاً تاريخياً آخر تمثل في وصول ميزانيته العمومية إلى 300 مليار درهم، بارتفاع قوي نسبته 4% منذ بداية العام حتى تاريخه، كما سجلت أنشطة التمويل نمواً بنسبة 2% ليصل إجمالي تمويلات الأفراد والشركات إلى 190 مليار درهم.

وارتفعت أرباح «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 61% إلى 2.3 مليار درهم، من 1.4 مليار درهم خلال فترة المقارنة، بدعم من زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 85% والتي وصلت إلى 5.573 مليارات درهم بنهاية النصف الأول، كما ارتفعت ودائع العملاء لمستوى تاريخي متجاوزة 150 مليار درهم وقفزت قيمة الأصول 28% إلى 182 مليار درهم.

وزاد صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» بنسبة 73% إلى 1.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول وهو أعلى صافي أرباح نصف سنوية للمصرف على الإطلاق مقارنة مع 710.1 ملايين درهم بنهاية الفترة

نفسها من العام الماضي، مدعوماً بارتفاع الدخل المموّل وغير الممول، ما يعكس تحسن مشهد الأعمال المزدهر، إضافة لصعود إجمالي الدخل بنسبة 71%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

كما ارتفعت أرباح «مصرف الشارقة الإسلامي» بنسبة 36.7% لتصل إلى 494.6 مليون درهم بنهاية النصف الأول، مقارنة بأرباح قدرها 361.9 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022 مدعوماً بزيادة الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 31% لتصل إلى 648.7 مليون درهم، كما ارتفع صافي الدخل على المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 22% ليصل إلى 716.7 مليون درهم، وارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 34.6% لتصل إلى 247.8 مليون درهم.