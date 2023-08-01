280.5 مليون درهم صافي أرباح "حديد الإمارات أركان" خلال النصف الأول

أعلنت شركة "حديد الإمارات أركان"، اليوم عن تحقيقها نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2023. وكشفت نتائج النصف الأول من عام 2023 عن مرونة أعمال وحدة الحديد للمجموعة في مواجهة اضطرابات السوق، فضلاً عن التحسن المستمر في إيرادات وأرباح وحدة مواد البناء.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين لهذه الفترة 612 مليون درهم بزيادة نسبتها 3٪ عن النصف الأول من عام 2022، وبزيادة 6٪ عن النصف الثاني من عام 2022 نتيجةً لتعزيز مستويات الكفاءة عبر المجموعة.

وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 13.8 ٪ مقارنةً مع 12.9٪ في النصف الأول من عام 2022.

ووصلت إيرادات المجموعة للنصف الأول من عام 2023 إلى 4.43 مليار درهم مقارنة مع 4.61 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022. وفي ضوء الفجوة العالمية بين العرض والطلب الذي أدى إلى ارتفاع أسعار مبيعات منتجات المجموعة مؤقتًا خلال النصف الأول في عام 2022، فإن إيرادات المجموعة في النصف الأول من هذا العام تعتبر ممتازة.

وبلغ إجمالي إيرادات أعمال وحدة الحديد 3.95 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2023 وبلغت أرباح هذه الوحدة 224.8 مليون درهم.

كما بلغت إيرادات وحدة مواد البناء 475.8 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2023 بزيادة قدرها 9٪ على أساس سنوي. وبلغت أرباح الوحدة 56 مليون درهم بزيادة كبيرة مقارنةً مع 20 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022، مدفوعةً بشكل أساسي بإنتعاش القطاع الإنشائي في دولة الإمارات.

وبلغ صافي الأرباح 280.5 مليون درهم مقارنةً مع 279.9 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022. ومنذ 31 ديسمبر 2022، واصل صافي القروض المصرفية تراجعه مسجلاً انخفاضاً بنسبة 41٪ من 1.1 مليار درهم إلى 643.9 مليون درهم، حيث حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 0.5 في 30 يونيو 2023.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "واصلت حديد الإمارات أركان في الأشهر الستة الأولى من العام 2023 أداءها المالي القوي والمتميز حيث نجحت في تحقيق أرباح إيجابية تتماشى مع توقعاتنا، مما يعكس مرونة أعمالنا على الرغم من ظروف السوق المتقلبة. ويعود هذا الأداء الاستثنائي إلى عدة عوامل، أبرزها التركيز على المنتجات ذات قيمة مضافة أعلى مع تحسين هوامش الربحية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما أن اتباع نهج أكثر انضباطاً في إدارة رأس المال والنفقات الرأسمالية ساهم في تعزيز ميزانيتنا العمومية وبالتالي دفع عجلة استراتيجيتنا للنمو".

وأضاف الرميثي: "نؤكد التزامنا بتحقيق أهداف إزالة الكربون والاستدامة من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية لمنشآتنا، وخفض استهلاك الطاقة المستخدمة في تصنيع منتجاتنا، واعتماد الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى إقامة شراكات مع القوى الإقليمية والعالمية لإنشاء سلسلة توريد جديدة للحديد منخفض الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما نعتزم خفض انبعاثات الكربون بنسبة 40٪ بحلول عام 2030 وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، ونحن اليوم نتخذ خطوات كبيرة لترجمة هذا الطموح إلى واقع ملموس".