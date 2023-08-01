29 شركة عائلية إماراتية ضمن «فوربس» لأقوى 100 شركة عربية في 2023

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمتها السنوية: «أقوى 100 شركة عائلية عربية» لعام 2023، لتسلط الضوء على أهم الشركات العائلية العريقة في منطقة الشرق الأوسط، والتي نجحت في الاستمرار عبر الأجيال، ورسّخت بصمتها في أسواق الأسهم في المنطقة، كاشفة عن 29 شركة إماراتية ضمن القائمة.

وأفادت «فوربس الشرق الأوسط» بأن فريق الأبحاث لديها قيّم كل شركة عائلية، وفقاً لمجموعة من المعايير شملت: حجم الأصول، والشركات التابعة، وأداء الأعمال التجارية خلال العام الماضي، والتاريخ والإرث الذي تمثله الشركة، إضافة إلى تنوع الأنشطة من حيث القطاعات والتوسع الجغرافي.

ولفتت «فوربس الشرق الأوسط» إلى أن أكثر من 60% من الشركات العائلية المصنفة في القائمة، هي من المساهمين الرئيسيين في شركات مدرجة في أسواق المال العربية.



توزيع الشركات



وتضمنت القائمة للعام الجاري 29 شركة إماراتية، في ما سجلت السعودية 33 شركة تتخذ من المملكة مقراً لها، في ما استحوذت مصر على تسع شركات، وقطر على ثماني شركات، والكويت ست شركات، وعُمان خمس شركات، والبحرين أربع شركات. كما تضمنت القائمة ثلاث شركات من المغرب، وشركتين من الأردن وشركة واحدة من الجزائر.



وأكدت «فوربس الشرق الأوسط» أن معظم شركات القائمة تمكنت من الاستمرار عبر الأجيال، علماً أنّ ست شركات منها تأسّس في القرن 19.



تصنيف عائلي

على صعيد تصنيف الشركات العائلية، تصدرت عائلة منصور من مصرقائمة العام، بصافي ثروة مجمعة للإخوة: ياسين ومحمد ويوسف منصور، تقدر بنحو 6.4 مليارات دولار في يوليو 2023. وتضم القائمة إجمالاً 11 مليارديراً مع ثروة مجمعة تبلغ 27.7 مليار دولار.

بدورها، تقدمت شركة سدكو القابضة السعودية ستة مراكز في التصنيف، لتحتل المرتبة الثامنة من المركز 14 في العام الماضي. وتعد بذلك الشركة الوافدة الوحيدة إلى المراتب الـ10 الأولى، لتصبح من بين أقوى 10 شركات عائلية عربية لعام 2023. وتملك المجموعة 35% من «شركة النهدي الطبية» التي جمعت 1.4 مليار دولار في طرح عام أولي عام 2022، ليعد الأكبر في السوق المالية السعودية منذ إدراج «شركة أرامكو السعودية».

وأوضحت «فوربس الشرق الأوسط» أن الشركات العائلية تقود التغيير عبر الاستثمار في الشركات الناشئة.

