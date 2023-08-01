«دناتا للسفريات» و«تورسبانا» الإسبانية تضعان برنامجاً لـ «استكشاف الأندلس» في 7 أيام

أبرمت «دناتا للسفريات» شراكة مع هيئة السياحة الحكومية الإسبانية «تورسبانا»، لتوفير فرص للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد بيان بأن هذا التعاون سيوفر للمتعاملين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات السفر في جميع أنحاء إسبانيا.

وذكر البيان أن من البرامج التي توصي بها «تورسبانا» و«دناتا للسفريات» المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي «استكشاف الأندلس» لمدة سبعة أيام، وتشمل زيارة ماربيا في اليومين الأول والثاني من البرنامج، وروندا في اليوم الثالث، والشواطئ في اليوم الرابع، وغرناطة في اليومين الخامس والسادس، وقرطبة في اليوم السابع.

ووفقاً لأرقام «تورسبانا»، فإن أعداد السياح من دول مجلس التعاون الخليجي سجلت نمواً بنسبة 15% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023. وتهدف هيئة السياحة إلى جذب مزيد من المسافرين من دول المجلس الصيف الجاري وعلى مدار العام، حيث تسلط الضوء على عروض متنوعة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد، لجذب الزوار الباحثين عن تجارب سفر جديدة وفريدة.

وقالت رئيسة مبيعات البرامج السياحية في «دناتا للسفريات»، ميرة كتيت: «نشهد زيادة كبيرة في حجوزات المسافرين إلى إسبانيا من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، في وقت تحظى فيه جزر (البليار) في مايوركا وإيبيزا بتركيز كبير، إذ تقدم للمسافرين منتجعات ذات مستوى عالمي بجانب الشواطئ الجميلة، كما تزداد شعبية جزر الكناري أيضاً، إذ توفر وجهات مثالية لمحبي الطبيعة من خلال مسارات المشي لمسافات طويلة عبر الغابات والتضاريس البركانية القديمة، كما يجتذب شمال إسبانيا المعروف أيضاً باسم إسبانيا الخضراء، مزيداً من الزوار بفضل طبيعته التي تجتمع مع فن الطهي».

من جانبه، قال مدير «تورسبانا»، دانيال روسادو: «حافظت دولة الإمارات على مكانتها واحدة من أفضل أسواق السياحة في إسبانيا، ونتوقع أن يكون 2023 أفضل عام على الإطلاق للسياحة من جميع دول مجلس التعاون الخليجي».

• التعاون سيوفر للمسافرين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات السفر في جميع أنحاء إسبانيا.