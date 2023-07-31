«العالمية للمناطق الحرة» تتعاون مع «أدرياتكا بوليا» الإيطالية

وقعت المنظمة العالمية للمناطق الحرة، اتفاقية مع المنطقة الاقتصادية المتخصصة (أدرياتكا بوليا) الإيطالية، لاستضافة المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة في دورته الـ10 بين الـ19 والـ21 من يونيو المقبل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد في العاصمة الإيطالية روما للإعلان عن الاتفاقية، بحضور رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة الدكتور محمد الزرعوني الذي قال: «سيكون المؤتمر الدولي والمعرض السنوي للمناطق الحرة 2024، محطة فارقة في مسيرة تطور المناطق الحرة، لذلك يسعدنا التعاون مع المنطقة الاقتصادية (أدرياتكا بوليا) والحكومة الإيطالية، لبلورة ملامح مستقبل التجارة والنمو الاقتصادي».

وأضاف: «تدعم المنظمة الفرصة الاستثنائية التي سيقدمها الحدث، لاسيما مع توحيد ثماني مناطق اقتصادية خاصة في جنوب إيطاليا تحت مظلة واحدة».