دبي تسجل أقل نسبة لانقطاعات الكهرباء عالمياً

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي، 676 محطة توزيع جهد «11 كيلوفولت» في مختلف أنحاء إمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2023. وتضمن العمل في هذه المحطات والمهام المرتبطة بها، ما مجموعه 505 آلاف و684 ساعة عمل، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نعمل على توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، لتلبية احتياجات التنمية المستدامة في دبي ومواكبة الزيادة في الطلب. وتشمل خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء، رفع قدرة الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، بناء على توقعات الطلب حتى عام 2030 التي تأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة». وأضاف الطاير: «تصل نسبة اعتمادية وتوافرية خطوط النقل في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى نحو 100%. ونجحت الهيئة في تقليل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي من 6.88 دقائق سنوياً في عام 2012 إلى 1.19 دقيقة في عام 2022، وهي أقل نسبة مسجلة على مستوى العالم».

من جانبه أفاد النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس راشد بن حميدان، بأن إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (33 كيلوفولت) في الخدمة يبلغ 74 محطة، بينما يصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) إلى 43357 محطة. وتواصل الهيئة جهودها الحثيثة لمتابعة عملها كالمعتاد وفق الخطط الموضوعة، مع تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة.