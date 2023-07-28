«الإمارات الإسلامي» يحقق أعلى صافي أرباح نصف سنوية على الإطلاق

حقق «الإمارات الإسلامي» أعلى صافي أرباح نصف سنوية يشهدها على الإطلاق، حيث قفز صافي أرباحه بنسبة 73% لتصل إلى 1.2 مليار درهم خلال فترة النصف الأول. ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى ارتفاع الدخل المموّل وغير الممول، ما يعكس تحسن مشهد الأعمال المزدهر.

ويرجع الأداء التشغيلي القوي إلى ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 71%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وارتفعت التكاليف 63%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار المصرف في فرص النمو المستقبلية، واستفادت مخصصات انخفاض القيمة من عمليات التحصيل القوية، ما أدى إلى تحقيق نسبة مخاطر بلغت 60 نقطة أساس. وأظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 77%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وانتهى صافي هامش معدل الربح عند 4.74%، في أعقاب استقرار معدلات الربح في النصف الأول.

وبفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية، إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم خدمات مصرفية متميزة لمتعامليه. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6% عن نهاية عام 2022 ليصل إلى 79 مليار درهم.

وارتفعت الأنشطة التمويلية المدينة للمتعاملين بنسبة 5% عن نهاية عام 2022 لتصل إلى 51 مليار درهم. وبلغت ودائع المتعاملين 58 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 3% عن نهاية عام 2022، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 77% من إجمالي الودائع. أما عن جودة الائتمان فقد بلغ معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة 7.2%، وبقيت نسبة التغطية قوية عند 120%.

وقال رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»، هشام عبدالله القاسم: «إنه من دواعي سرورنا البالغ الإعلان عن النتائج القوية التي تمكن (الإمارات الإسلامي) من تحقيقها، حيث وصل صافي أرباح المصرف إلى 1.2 مليار درهم لفترة ستة أشهر الأولى من عام 2023. وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 71%، مدعوماً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول، ما أدى إلى منح زخم نمو قوي للأرباح التشغيلية بلغت نسبته 77%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022».

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي»، صلاح محمد أمين: «نمت الميزانية العمومية لـ(الإمارات الإسلامي) بنسبة 6%، لتصل إلى 79 مليار درهم خلال النصف الأول، ما يشير إلى مواصلة الحفاظ على اتجاه النمو الناجح للأصول. ونتيجة لقوة رأس المال والسيولة، إلى جانب مزيج الودائع الجيد، تمكّن المصرف من دعم العملاء في تلبية متطلباتهم المصرفية، كما شهدنا خلال هذه الفترة أيضاً نمواً قوياً عبر قطاعات الشركات والأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لاستمرار ازدهار اقتصاد الدولة».