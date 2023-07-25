«ديوا»: خدمة توصيل الكهرباء للمشروعات في دبي عبر «الناموس» ترتفع 104% خلال 6 أشهر

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها تلقت 3872 طلباً لتوصيل الكهرباء من خلال خدمة «الناموس» خلال النصف الأول لعام 2023، مقارنة بـ 1897 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة أكثر من 104%، في وقت قالت فيه الهيئة إن الارتفاع الكبير في عدد طلبات توصيل الكهرباء عبر خدمة «الناموس»، يؤكد الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية في دبي.

وتتيح خدمة «الناموس» (كلمة تقال للفائز بالسباق باللهجة الإماراتية) توصيل الكهرباء للمشروعات التي تصل أحمالها إلى 150 كيلووات في خطوتين وخلال خمسة أيام فقط.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تسهم الهيئة في تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال السنوات الـ10 المقبلة».

وأضاف: «نقدم جميع التسهيلات اللازمة للمشروعات الصناعية والتجارية والسكنية، ونوفّر الخدمات الذكية لتسريع الحصول على خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية»، لافتاً إلى أن «خدمة «(الناموس) تسهم في تعزيز تنافسية دبي، وترسيخ مكانتها كقطب عالمي جاذب للمستثمرين من خلال تسهيل أداء الأعمال».

وقال الطاير: «يؤكد الارتفاع الكبير في عدد طلبات توصيل الكهرباء عبر خدمة الناموس خلال النصف الأول من العام، الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية في دبي التي جاءت في المركز الأول عالمياً في استقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2022، للعام الثاني على التوالي».



من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس راشد بن حميدان، إن «الهيئة أطلقت خدمة (الناموس) عام 2014 للمقاولين والاستشاريين ضمن حزمة التسهيلات التي توفرها للمشروعات الصناعية والتجارية والسكنية، إذ اختصرت الخدمة إجراءات الحصول على الكهرباء للمشروعات التي تصل أحمالها إلى 150 كيلووات إلى خطوتين فقط خلال خمسة أيام».

وأضاف أن «عدد الاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة بلغ 2395 استشارياً ومقاولاً حتى 30 يونيو 2023».

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تتيح للاستشاريين والمقاولين إجراء جميع معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني للهيئة (www.dewa.gov.ae).