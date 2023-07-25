الزيودي رئيساً للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

اعتمد المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية رسمياً وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني الزيودي، رئيساً للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه أبوظبي في فبراير 2024، ويحضره وزراء وممثلون من 164 دولة وتكتلاً جمركياً هم أعضاء منظمة التجارة العالمية. وأكد الزيودي أن التجارة الدولية تمر بفترة محورية، ومن هنا تنبع أهمية المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، إذ علينا أن نعالج القضايا والتحديات المتعلقة بحركة التجارة العالمية حول العالم، عبر إعادة تقييم جميع القوى التي تشكل مستقبل التجارة، وأن نتوصل إلى حلول واضحة وعملية للتحديات الراهنة، ونتخذ قرارات قابلة للتنفيذ تسهم في تعديل المسار، من أجل جعل التجارة الدولية أكثر كفاءة واستدامة.