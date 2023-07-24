9200 ترخيص للتجارة الإلكترونية في الإمارات خلال يوليو

كشف السجل الاقتصادي الوطني التابع لوزارة الاقتصاد، أن عدد تراخيص التجارة الإلكترونية المسجلة في الإمارات في يوليو الجاري بلغت 9200 ترخيص، بنمو 15%، مقارنة مع يوليو من العام الماضي.

وأظهرت بيانات السجل الاقتصادي الوطني تسجيل 1200 ترخيص جديد خلال الفترة نفسها، في مجالات متنوعة أبرزها الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، والسلع الغذائية والأجهزة المنزلية، إضافة إلى بعض الخدمات التي تشهد إقبالاً كبيراً مثل السفر وتنظيم الفعاليات والنقل والشحن.

ووفقاً للبيانات، منحت جهات التراخيص المحلية 4893 رخصة لتجارة السلع والخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر» لتشكل أكثر من 53% من إجمالي التراخيص، بينما بلغ إجمالي التراخيص للمتاجرين بالسلع المختلفة عبر المواقع الإلكترونية 2620 ترخيصاً معتمداً، وبلغت تراخيص المنتجات الإلكترونية المتخصصة وفقاً لقطاعات معينة 1318 رخصة والمتبقي تراخيص متنوعة.

وتوزعت التراخيص بين قطاعات مختلفة منها نحو 101 ترخيص لمنصة وتاجر إلكتروني في بيع الملابس، و88 ترخيصاً في قطاع الأدوات والأجهزة المنزلية، والسلع الغذائية نحو 43 رخصة، بينما بلغت الرخص الإلكترونية في المعدات والأجهزة المتنوعة 35 رخصة، وبلغ عدد تراخيص تجار «الأونلاين» في بيع المجوهرات والمطبوعات والكتب 16 رخصة لكل منها، والمتبقي تراخيص متنوعة.

واستحوذت أبوظبي على الحصة الكبرى بنسبة تجاوزت 80%، وجاءت المتاجرة عبر وسائل التواصل في المركز الأول بنحو 4807 تراخيص، تلتها التراخيص للمتاجرة العامة عبر المواقع الإلكترونية.

وجاءت إمارة رأس الخيمة ثانياً بنحو 174 ترخيصاً تلتها إمارة الشارقة بنحو 172 ترخيصاً، ثم إمارة دبي بنحو 118 ترخيصاً، وتوزعت التراخيص المتبقية بين عجمان والفجيرة وأم القيوين.